Харківські патрульні масово звільняються з роботи: названа причина

Поліція стала непрестижною / Главред

Харків спіткало масове звільнення патрульний.

За словами начальниці патрульної поліції в Харківській області Олени Стрижак, за останні 10 місяців звільнилося в півтора рази більше працівників, ніж за минулий рік, пише "Суспільне".

"Щодня в місто виїжджає 51 екіпаж патрульної поліції. І більше у мене немає", - зазначила Стрижак.

На сьогоднішній день з початку року вже звільнилося близько 100 патрульних. Копи вважають, що ця професія непрестижна через низьку зарплату-13 200 грн на місяць (без урахування податків).

"І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспортні засоби і Департамент патрульної поліції, і облрада, і так само міськрада надала фінанси на ремонт транспортних засобів - ця проблема вирішена. У мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах", - додала Стрижак.

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Нагадаємо, в 2022 році експерти прогнозують зростання доходів працюючих українців. Очікується збільшення зарплат на 20%. Але це торкнеться далеко не всіх сфер зайнятості.

Між іншим, додамо, що в Україні стрімкими темпами дорожчає споживчий кошик. Експерти прогнозують ще більше зростання цін на продукти харчування під Новий Рік.

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