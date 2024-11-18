Запоріжжя під ударами дронів та КАБів РФ: у місті гримлять вибухи, є поранені

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Вибухи прогриміли в Запоріжжі в понеділок увечері, 18 листопада. Унаслідок атаки РФ є постраждалі.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Ворог продовжує атакувати Запоріжжя", - написав голова Запорізької ОВА.
Він також уточнив, що ворог застосовував для ударів КАБи, а внаслідок атаки РФ є постраждалі.
"Попередньо є постраждалі", - додав Федоров.
Як пишуть місцеві ресурси, раніше обласний центр РФ атакувала за допомогою ударних безпілотників.
Крім того, після серії вибухів у Запоріжжі зникла електроенергія в окремих районах.
"Блимає світло в багатьох", - ідеться в повідомленні.
Дивіться відео - РФ атакує Запоріжжя:
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, 18 листопада, російські агресори завдали балістичного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Ракета РФ впала просто у двір житлового будинку. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що кількість загиблих унаслідок ворожої атаки по Одесі зросла.
Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, в Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі.
Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар РФ. Він підкреслив, що це не випадкові удари - це показові удари. Після дзвінків і зустрічей із Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів.
"Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути в усіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - прокоментував Зеленський.
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Хто такий Іван Федоров
З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
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