Графіки відключення світла на 16 грудня: скільки годин триватимуть обмеження

Графіки відключень світла діятимуть впродовж тринадцяти годин.

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Графіки відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

В Україні запровадили нові графіки відключень

Вони діятимуть з 07:00 до 20:00

Час та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися

У понеділок, 16 грудня, в Україні діятимуть нові графіки погодинних відключень. Вони триватимуть з 07:00 до 20:00. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

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Графіки відключень електроенергії для побутових споживачів будуть діяти наступним чином:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень;

08:00 – 12:00 — дві черги відключень;

12:00 – 15:00 — півтори черги відключень;

15:00 – 17:00 — дві черги відключень;

17:00 – 19:00 — півтори черги відключень;

19:00 – 20:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуться з 07:00 до 21:00.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго також додали, що причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні змінюються графіки вимкнення світла. Вже з понеділка, 16 грудня почнуть діяти уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Такі графіки будуть однаковими для всіх регіонів.

Також відомо, що згідно з "Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", кожна черга графіків погодинних відключень (ГПВ) буде додатково розділена на дві підчерги.

В енергетичній компанії ДТЕК також пояснили, що графіки відключення світла в Україні зараз не статичні, а можуть змінюватися по кілька радів на добу в залежності в ситуації в енергосистемі.

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