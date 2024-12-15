Графіки відключення світла на 16 грудня: скільки годин триватимуть обмеження

Коротко:
- В Україні запровадили нові графіки відключень
- Вони діятимуть з 07:00 до 20:00
- Час та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися
У понеділок, 16 грудня, в Україні діятимуть нові графіки погодинних відключень. Вони триватимуть з 07:00 до 20:00. Про це повідомили в Укренерго.
Зазначається, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Графіки відключень електроенергії для побутових споживачів будуть діяти наступним чином:
- 07:00 – 08:00 — одна черга відключень;
- 08:00 – 12:00 — дві черги відключень;
- 12:00 – 15:00 — півтори черги відключень;
- 15:00 – 17:00 — дві черги відключень;
- 17:00 – 19:00 — півтори черги відключень;
- 19:00 – 20:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуться з 07:00 до 21:00.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися", - йдеться в повідомленні.
В Укренерго також додали, що причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні змінюються графіки вимкнення світла. Вже з понеділка, 16 грудня почнуть діяти уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Такі графіки будуть однаковими для всіх регіонів.
Також відомо, що згідно з "Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", кожна черга графіків погодинних відключень (ГПВ) буде додатково розділена на дві підчерги.
В енергетичній компанії ДТЕК також пояснили, що графіки відключення світла в Україні зараз не статичні, а можуть змінюватися по кілька радів на добу в залежності в ситуації в енергосистемі.
Читайте також:
- Підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні: в уряді зробили заяву
- Світла стане більше: три українські АЕС відновили виробництво електрики
- До 12 години без світла: експерт озвучив невтішний прогноз для великих міст
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред