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В "Укренерго" розповіли про ймовірні блекаути: до чого готуватись українцям

Юлія Куришко
26 вересня 2023, 12:59 оновлено 26 вересня, 12:59
В 'Укренерго' розповіли про ймовірні блекаути: до чого готуватись українцям
В "Укренерго" розповіли про ймовірність відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Youtube

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що в компанії не планують наразі вводити графіки відключень світла в Україні, однак в Міненергетики озвучують інші сценарії.

Кудрицький зазначив, що навіть факт оновлення графіків відключення світла Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, однак маємо бути готові.

"Ці графіки зараз оновлюються, в тому числі й обленерго. Тому що графіки відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не нами, не в "Укренерго". Але вся система якихось аварійних обмежень електропостачання буде краща відбалансована, враховуючи досвід минулого року", - запевнив він.

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Крім того, Кудрицький каже, що в порівнянні з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури - лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій - обладнані автономними джерелами живлення, ніж торік.

Масові відключення світла можуть повернутись

В Міненергетики визнають, що масові відключення світла можуть повернутись. Однак це може повторитись, якщо станеться масштабний обстріл росіянами енергоінфраструктури країни. Тим не менш, до можливих проблем краще підготуватись. Зокрема, запастися їжею, яку можна з'їсти без приготування, а також засобами утеплення та обігріву.

Про можливі перебої з подачею електрики розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив: рішення, які мають дозволити зробити ці відключення якомога коротшими, вже напрацьовані. І їх вироблено багато.

"Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", – зазначив міністр.

Нагадаємо, що стало відомо, яким містам взимку загрожують проблеми зі світлом. У зоні підвищеного ризику проблем з електроенергією та опаленням будуть і прифронтові міста України, вважає експерт у сфері енергетики.

В Укренерго зробили прогноз, що буде зі світлом у вересні-жовтні. Ризик атак окупантів агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України цієї осені залишається високим, сказав Кудрицький.

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