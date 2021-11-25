Гордон показав момент зйомки "героїчного" фото на дні народження у Шустера

Аваков здивував публікацією / facebook.com/arsen.avakov.1

У Мережі з'явилося відео про те, як створювалося групова фотографія відомих українських діячів із середньовічною зброєю.

Відео з'явилося в Instagram Дмитра Гордона.

"А ось як це було. Унікальні кадри", - підписав відео скандальний телеведучий.

На кадрах видно, як дружина Гордона Алеся Бацман фотографує ексміністра МВС Арсена Авакова, Євгена Комаровського, Савіка Шустера, експрем'єра Володимира Гройсмана та інших осіб, які перебувають на віллі.

Жінка управляє своїми "моделями" і будує їх для фото, а також закликає всіх посміхатися і дивитися в кадр.

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Нагадаємо, фото, яке стало вірусним у мережі, виклав у Faсebook колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Всі присутні на фотографії тримають середньовічну зброю в руках. Разом з Аваковим позують: експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, журналісти Дмитро Гордон і Савік Шустер, і продюсер шоу " Свобода слова "на телеканалі" Україна 24 " Павло Єлізаров, а також відомий лікар Євген Комаровський.

Також воно стало мемним.

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