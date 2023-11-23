Ліквідація воєнкора 'Росія-24': у РФ запідозрили недбалість, шукають винного та гризуться

Пул воєнкорів Росії обурюється, що від них приховали реальний стан справ на фронті.

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Максудова "задвохсотили" напередодні / Колаж Главреда. Фото: скріншот, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські воєнкори завили у зв'язку із загибеллю на війні проти України російського пропагандиста Бориса Максудова. Їх не влаштовує те, що російські військові чиновники нібито приховали реальний стан здоров'я "рупора" Кремля, якому вдалося вижити після прильоту. В результаті той помер в госпіталі.

"Набрехали, що легке поранення в руку і ногу, хоча за фактом виявилося, що були відкриті переломи кінцівок, відірвані пальці. Тобто людина в кашу, скид або снаряд під ногами розірвався", - написав воєнкор Роман Сапоньков.

Стверджується, що Максудова до ночі тримали в госпіталі в Токмаку і після спробували бортом перевезти в окупований Джанкой. Пропагандисти запідозрили недбалість - нібито Максудова спеціально нікуди не відправляли, щоб "прикрити свої кар'єри".

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"Якби сказали правду про важке поранення, можливо, змогли б зреагувати раніше, і це цілком могло врятувати життя", - заявив Сапоньков.

Скріншоти Дениса Казанського

Разом з тим, судячи з опублікованих в мережі кадрів, Максудов міг отримати цілком легкі травми, але просто не витримав прифронтової медицини росіян.

Крім того, у Максудова під час атаки дрона були відсутні розпізнавальні знаки преси, що свідчить, що пропагандист був на фронті у ролі комбатанта.

Приліт по російських пропагандистах

22 листопада в Росії визнали удар ЗСУ по групі російських пропагандистів. Боєприпас розірвався в той момент, коли кремлівські працівники готували черговий "сюжет" про "звірства" українських захисників.

Щоправда, тоді міністерство Шойгу повідомляло, що втрат немає, а поранений співробітник "Росія 24" Борис Максудов вже евакуйований.

Сьогодні стало відомо про загибель Максудова.

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