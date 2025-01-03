Галущенко: РФ б'є касетними боєприпасами по енергосистемі України

За словами Галущенка, 2024 рік був найскладнішим для української енергосистеми, якщо порівнювати з 2023 і 2022 роками.

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РФ змінила тактику ударів, каже Галущенко / колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Галущенко:

РФ змінила тактику ударів

Ворог із березня по грудень завдав 13 масованих атак

Україна "тримає удар"

Росія змінила тактику атак на енергосистему України. Щоб завдати максимум шкоди, росіяни почали використовувати для ударів касетні боєприпаси. Про це заявив в ефірі телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Змінилася тактика таких ударів, змінилася зброя. Вони використовують зараз, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди енергосистемі. Але сьогодні система збалансована", - заявив Галущенко. відео дня

Він зазначив, що 2024 рік був найскладнішим для української енергосистеми, якщо порівнювати з 2023 і 2022 роками. За його даними, ворог із березня по грудень завдав 13 масованих атак, а окрім цього атакував енергосектор щоночі протягом року.

Протягом останнього місяця Росія здійснила чотири масовані атаки на енергосистему, застосувавши всі види озброєння. Однак, як зазначив міністр, Україна "тримає удар" і громадяни могли це помітити, зокрема під час новорічних свят. Енергосистема зараз працює.

"Завдяки проведеній ремонтній кампанії нам вдалося відновити певну кількість із дев'яти втрачених гігават. Я не буду називати цифри, але ключове, що сьогодні система збалансована", - зазначив Галущенко.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти протягом минулого року регулярно атакували українські енергетичні об'єкти, заявив Герман Галущенко.

Незважаючи на те, що українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему і зменшити відключення, у січні можуть повернутися тривалі графіки відключень світла. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація буде важкою, але не критичною.

Експерт з енергетичних питань Станіслав Ігнатьєв заявляв, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії у великих містах України можуть тривати по 10-12 годин на добу.

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Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

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