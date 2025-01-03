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Галущенко: РФ б'є касетними боєприпасами по енергосистемі України

Віталій Кірсанов
3 січня 2025, 00:06
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За словами Галущенка, 2024 рік був найскладнішим для української енергосистеми, якщо порівнювати з 2023 і 2022 роками.
Галущенко
РФ змінила тактику ударів, каже Галущенко / колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Галущенко:

  • РФ змінила тактику ударів
  • Ворог із березня по грудень завдав 13 масованих атак
  • Україна "тримає удар"

Росія змінила тактику атак на енергосистему України. Щоб завдати максимум шкоди, росіяни почали використовувати для ударів касетні боєприпаси. Про це заявив в ефірі телемарафону міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Змінилася тактика таких ударів, змінилася зброя. Вони використовують зараз, як правило, зброю з касетними боєприпасами, щоб завдати максимальної шкоди енергосистемі. Але сьогодні система збалансована", - заявив Галущенко.

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Він зазначив, що 2024 рік був найскладнішим для української енергосистеми, якщо порівнювати з 2023 і 2022 роками. За його даними, ворог із березня по грудень завдав 13 масованих атак, а окрім цього атакував енергосектор щоночі протягом року.

Протягом останнього місяця Росія здійснила чотири масовані атаки на енергосистему, застосувавши всі види озброєння. Однак, як зазначив міністр, Україна "тримає удар" і громадяни могли це помітити, зокрема під час новорічних свят. Енергосистема зараз працює.

"Завдяки проведеній ремонтній кампанії нам вдалося відновити певну кількість із дев'яти втрачених гігават. Я не буду називати цифри, але ключове, що сьогодні система збалансована", - зазначив Галущенко.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, російські окупанти протягом минулого року регулярно атакували українські енергетичні об'єкти, заявив Герман Галущенко.

Незважаючи на те, що українським енергетикам вдалося стабілізувати енергосистему і зменшити відключення, у січні можуть повернутися тривалі графіки відключень світла. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що ситуація буде важкою, але не критичною.

Експерт з енергетичних питань Станіслав Ігнатьєв заявляв, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії у великих містах України можуть тривати по 10-12 годин на добу.

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Хто такий Герман Галущенко?

Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

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війна в Україні свет Герман Галущенко електроенергія касетні боєприпаси
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