Фронт окупантів впаде у 2 областях: Світан спрогнозував зміни у війні

Швидкі дії українських військових на одному з напрямків можуть змусити загарбників до "жесту доброї волі". Тоді окупанти тікатимуть з двох областей.

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Фронт окупантів впаде у двох областях/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Російські окупанти можуть ухвалити рішення про "жест доброї волі" на півдні України, якщо українські військові будуть там швидко просуватися вперед.

Якщо впаде фронт окупантів на Херсонському напрямку і загарбники почнуть виходити з окупованої частини Херсонщини, то це потягне за собою і вихід ворогів із Запорізької області. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Усе буде залежати від швидкості нашого просування до Криму, яке може змусити противника ухвалити таке рішення (про "жест доброї волі" – ред.). Відхід (російських окупантів – ред.) з Херсонського напрямку потягне за собою і вихід із Запорізької області. Спрацює принцип доміно – фронти впадуть один за іншим", – зазначає Світан.

За його словами, це станеться тому, що російські війська потраплять під флангові удари української армії, яка буде наступати.

"У такій ситуації краще закриватися фронтально. Щоб здійснити маневр на Запорізькому напрямку, доведеться розгорнути фронт із півночі на південь – з Донецька на Маріуполь", – підсумував військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Роман Світан зробив прогноз про терміни повернення Криму:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ націлилися на Бахмут і Мелітополь – йдуть вперед і захоплюють нові рубежі. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

Також повідомлялося, що росіяни застосували нову тактику і перейшли в наступ на Авдіївському напрямку. Але, за словами аналітика, говорити про прорив оборони ЗСУ в районі Авдіївки і оточення міста з боку росіян зарано.

Нагадаємо, РФ вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами. Окупанти спрямували по території Україні дві керовані авіаційні ракети і три ударні дрони-камікадзе.

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