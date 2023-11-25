УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Фронт окупантів впаде у 2 областях: Світан спрогнозував зміни у війні

Альона Вороніна
25 листопада 2023, 02:40
Швидкі дії українських військових на одному з напрямків можуть змусити загарбників до "жесту доброї волі". Тоді окупанти тікатимуть з двох областей.

Украинские военные, Роман Свитан
Фронт окупантів впаде у двох областях/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Російські окупанти можуть ухвалити рішення про "жест доброї волі" на півдні України, якщо українські військові будуть там швидко просуватися вперед.

Якщо впаде фронт окупантів на Херсонському напрямку і загарбники почнуть виходити з окупованої частини Херсонщини, то це потягне за собою і вихід ворогів із Запорізької області. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Усе буде залежати від швидкості нашого просування до Криму, яке може змусити противника ухвалити таке рішення (про "жест доброї волі" – ред.). Відхід (російських окупантів – ред.) з Херсонського напрямку потягне за собою і вихід із Запорізької області. Спрацює принцип доміно – фронти впадуть один за іншим", – зазначає Світан.

За його словами, це станеться тому, що російські війська потраплять під флангові удари української армії, яка буде наступати.

"У такій ситуації краще закриватися фронтально. Щоб здійснити маневр на Запорізькому напрямку, доведеться розгорнути фронт із півночі на південь – з Донецька на Маріуполь", – підсумував військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Роман Світан зробив прогноз про терміни повернення Криму:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ націлилися на Бахмут і Мелітополь – йдуть вперед і захоплюють нові рубежі. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

Також повідомлялося, що росіяни застосували нову тактику і перейшли в наступ на Авдіївському напрямку. Але, за словами аналітика, говорити про прорив оборони ЗСУ в районі Авдіївки і оточення міста з боку росіян зарано.

Нагадаємо, РФ вночі вдарила по Україні ракетами Х-59 і дронами. Окупанти спрямували по території Україні дві керовані авіаційні ракети і три ударні дрони-камікадзе.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії Роман Світан
Реклама

Головне за день

Фронт окупантів впаде у 2 областях: Світан спрогнозував зміни у війні

Фронт окупантів впаде у 2 областях: Світан спрогнозував зміни у війні

02:40 Україна
Війна могла закінчитися весною 2022 року: чому Київ відмовився від цього сценарію

Війна могла закінчитися весною 2022 року: чому Київ відмовився від цього сценарію

23:10 Україна
Слово тримає донині: Арахамія - про дзвінок Лукашенка в перший день війни

Слово тримає донині: Арахамія - про дзвінок Лукашенка в перший день війни

21:50 Політика
Всі головні новини

Останні новини

03:05

Тяжкохворий Вілліс разом з Демі Мур з'явився на великому сімейному фото

02:40

Фронт окупантів впаде у 2 областях: Світан спрогнозував зміни у війніВідео

02:10

Від біндера до туалетного паперу: підставка для телефону своїми руками

01:35

У Мережі показали геніальний метод, як висушити одяг за п’ять хвилинВідео

24 листопада, п'ятниця
23:33

"Що за прасувальна дошка": Волочкова знову злякала фото в купальнику

Україна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - СвітанУкраїна навесні-влітку 2025-го вийде на кордони 1991 року і вступить до НАТО - Світан
23:10

Війна могла закінчитися весною 2022 року: чому Київ відмовився від цього сценарію

23:02

Третя хвиля наступу: окупанти "тиснуть" на Авдіївку з чотирьох сторін

22:55

2-річний прийомний син Мірошниченко переніс операціюВідео

22:52

Розвідка в Естонії розкрила цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Реклама
21:50

Літні і з залежностями: Росія відправляє неугодних на штурм Куп'янська

21:50

Слово тримає донині: Арахамія - про дзвінок Лукашенка в перший день війни

21:22

"Переговорна позиція дуже погана": Арахамія відповів чи піде Україна на переговори з Росією

21:08

Вибори 2024 року в Україні: Арахамія розповів про тиск Заходу

20:30

Україні потрібні 3 перемоги і мова не про бої на фронті - Зеленський

20:30

В Україні демобілізують частину військових: хто буде звільнений від служби

20:15

Чому в день народження померлого не можна ходити на кладовище: про це знають одиниці

19:26

В Україну вривається шторм: де будуть хуртовини, а де потеплішає до +13

19:20

Чого не можна спати біля дзеркала: що відбувається з людиною вночі

19:17

Новий план мобілізації буде готовий наступного тижня - Зеленський

19:13

Словацький прем'єр назвав війну в Україні "замороженим конфліктом"

Реклама
19:06

Цей новий салат суперник Олів'є: шикарний і смачний рецепт на Новий рік 2024Відео

19:05

Іван Яковина. Що зараз відбувається під АвдіївкоюВідеоблоги

19:02

Скандал на шоу "Супермама": блогерку з TikTok звинуватили в несплаті податків на мільйониВідео

18:38

Українцям пора вчитися покладатися на власні ресурсиПогляд

18:27

Що подивитися на Нетфлікс топ 10: добірка видовищних і захоплюючих серіалівВідео

18:24

Експерт розповів про незамінний продукт: чим корисна квашена капуста

18:11

Євростат назвав шокуючу кількість чоловіків, які виїхали з України під час війни

17:56

Росіяни атакують на Куп'янському напрямку: у DeepState розповіли про важкі бої ЗСУ

17:54

Китайський гороскоп на завтра 25 листопада: Козі - випробування, Кабану - сварка

17:27

3 найсильніші молитви про закінчення війни: ці слова допоможуть у складні часи

17:09

"Є план "Б": У Міненерго сподіваються, що вдасться обійтися без відключень світла в холоди

17:07

"Відчуття не дуже хороші": акторка серіалу "Свати" різко висловилась про колег-росіян

16:39

Більше ніяких скребків: дивовижні прийоми для швидкого розморожування лобового скла

16:30

ЗСУ дійдуть до Джанкоя: полковник розказав сценарій просування в бік Криму

16:28

У США і Німеччини є план: Зеленського намагаються втягнути в переговори з РФ - Bild

16:18

Україна взимку виробить лише третину електроенергії через енергетичний терор Росії - NYT

16:06

"Будуть хвилями тиснути на Куп'янськ": Світан спрогнозував, як вороги атакуватимуть ЗСУ

16:01

Від гопника до захисника України: легендарний Тітушко воює у складі ЗСУ

15:59

Кіберспортивні зірки Petr1k, ceh9, Ghostik та XBOCT — нові бренд-амбасадори FAVBET реклама

15:55

"Жест доброї волі": росіяни готуються тікати відразу з 2 міст - полковник ЗСУ

Реклама
15:48

"Збільшити податки та зменшити смерті": в Україні хочуть підвищити ціни на алкоголь

15:42

Прокурор вимагає реально посадити Ступку за ґрати на три роки

15:39

"Лізуть з усіх напрямків": деталі нового наступу росіян на Авдіївку - Барабаш

15:32

День ангела в грудні 2023: як назвати дитину, яка народилася в цьому місяці

15:21

Одразу дві пожежні автодрабини німецького виробництва Magirus отримали рятувальники Полтавської області

15:21

Настя Каменських здивувала рудим кольором волосся і презентувала іспаномовний хітВідео

15:05

Що не можна робити 25 листопада, щоб не втратити гроші і здоров'я - прикмети дня

14:59

Бійці ДПСУ прорвали оборону РФ біля Сватового та зайняли передові позиції ворогаВідео

14:42

"Навколо усіяно російськими тілами": експерт розкрив найскладнішу ділянку біля Авдіївки

14:38

В цій частині дому не можна ставити ялинку: експерт попередив про небезпеку

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти