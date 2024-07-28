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F-16 будуть в Україні за декілька тижнів: у WP заявили про потужне посилення ППО

Юлія Закрепа
28 липня 2024, 17:05
167
Західне видання пише, що на початковому етапі винищувачі навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту.
F-16 будуть в Україні за декілька тижнів: у WP заявили про потужне посилення ППО
Коли Україна отримає F-16 / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Стало відомо, що винищувачі F-16 мають прибути до України вже за кілька тижнів. Перші літаки слугуватимуть посиленню ППО України.

За інформацією видання The Washington Post, українські та західні офіційні особи попереджають, що літаки, які Київ колись рекламував як вирішальний засіб, навряд чи змінять ситуацію на полі бою.

Проблема полягає в тому, що винищувачів буде замало, а російських ППО, які можуть їх збивати - забагато.

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Це означає, що перші F-16, найімовірніше, послужать для посилення ППО України. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по сухопутним військам РФ і іншим військовим об'єктам поблизу фронту.

WP пише, що на початковому етапі винищувачі навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту, а це означає, що поки неясно, чи зможуть вони стримувати літаки противника, які перетинають кордон України з повітряного простору Росії.

F-16 будуть в Україні за декілька тижнів: у WP заявили про потужне посилення ППО
Що відомо про винищувач F-16 / Инфографика: Главред

Чиновники відмовилися розповісти, скільки саме літаків отримає Україна у 2024 році, але це буде не більше однієї ескадрил'ї - близько 20 літаків. Крім того, очікується, що лише шість пілотів завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць.

Видання додало, що захист винищувачів F-16 на землі також буде складним завданням, оскільки всі аеродроми України знаходяться в межах російських ракет. WP стверджує, що нещодавно Росія завдала удар кільком літакам, які залишилися на злітно-посадкових смугах.

Нагадаємо, що Україна зняла останню перепону для отримання F-16. Речник президента України зазначив, що терміни постачання Україні винищувачів F-16 можуть суттєво пришвидшитись за результатами переговорів з Польщею.

Посол України в США здивувала заявою, чи вийде застосувати F-16 на полі бою в 2024 році. Оксана Макарова зазначила, що "найближчі місяці покажуть серйозне збільшення" постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст.

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