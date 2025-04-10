Цей полк влаштував великі проблеми росіянам: як "Ахіллес" знищує ворога

Нещодавно батальйон "Ахіллес" став окремим полком безпілотних систем.

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Вони тримають ворога під прицілом - знищують його техніку та живу силу. Це воїни 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес". Їхня історія почалася з добровольців, які ще у 2022 році стали пілотами дронів, а сьогодні - це повноцінний ударний полк у складі Сухопутних військ ЗСУ.

Як воїни безпілотних систем "Ахіллес" знищують ворога на фронті та проходять навчання для нових бійців, розповів командир батальйону 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" "ОСА".

"Ворог постійно атакує наші позиції. Раніше вони виконували штурми великими механізованими колонами, після того, як ми успішно розбивали ці колони ворог змінив тактику. Тепер вони заходять піхотними групами. По одному, максимум два окупанти заходять на наші позиції, але ми їх знаходимо і ефективно знищуємо", - сказав в етері телемарафону Єдині новини командир другого батальйону 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" "ОСА".

Також командир роти на позивний "Боксер" розповів, як можна потрапити до 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

"Ми по максимуму вчимо людей і ділимося досвідом. Ми потребуємо людей, але саме мотивованих. Я особисто виїжджаю на полігон. Людину можна навчити за 3 тижні всьому. У нас є приклад: дівчина Марися, їй 21 рік. Марися вже має 3 бойовий виїзд і ефективно знищує ворога", - каже командир роти 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" "Боксер".

429 окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС" виконує бойові завдання одразу на двох гарячих напрямках – в районах Купʼянська та Дворічної – і паралельно масштабується. Потрібно максимально забезпечити дронами. Підтримай топ-підрозділ БпЛА!

Ціль: 1 500 000.00 ₴

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