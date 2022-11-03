Путін обговорював з Ердоганом застосування ядерної зброї: з'явилися подробиці

Ердоган та Путін обговорили застосування ядерної зброї / Колаж фото скріншот, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін обговорював з турецьким президентом Реджепом Ердоганом питання застосування ядерної зброї. Путін запевняє, що РФ нібито не планує її застосовувати. Про це заявив речник Ердогана Ібрагім Калин, повідомляє Анадолу.

Він додав, що Ердоган вмовляє Путіна "якнайбільше знизити ескалацію" та повернутися до переговорів, щоб уникнути збільшення жертв та "втрати території" для України.

Речник турецького президента цинічно заявив, що поки "жодна зі сторін не схожа на переможця у війні". Такий висновок він зробив нібито через відсутність просувань на фронті.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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