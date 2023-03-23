У "вагнерівців" великі проблеми: Пригожин зібрався втекти з України до Афганістану - Bloomberg

Журналісти повідомляють, що "вагнерівці" так і не змогли захопити Бахмут, незважаючи на місяці спроб і великі втрати.

Пригожин / соцмережі, скріншот

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує нести величезні втрати під Бахмутом і тепер хоче перекинути своїх найманців в Африку. Як пише Bloomberg, Пригожин вже не в силах боротися з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати людей у в'язницях.

Журналісти повідомляють, що "вагнерівці" так і не змогли захопити Бахмут, незважаючи на місяці спроб і великі втрати.

"При цьому після тижнів публічних скарг на брак снаряда та інших припасів Пригожин визнав, що "Вагнеру" доведеться" перезавантажити і скоротити свої масштаби "після завершення битви за Бахмут", - йдеться в повідомленні.

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Джерела видання Bloomberg відзначають, що тепер Пригожин планує знову зосередитися на Африці, оскільки ситуація в Україні стала більш складною для його сил.

Так, вже з'явилися оголошення про набір найманців в ПВК "Вагнер" на 6 місяців в Україні і на 9-14 місяців в Африці. При цьому бажаючі служити в африканських країнах будуть зараховані в резерв.

Як повідомляв Главред, взимку ЗМІ писали, що у Кремлі вирішили "підрізати крила" Пригожину, так як він "сильно багато на себе взяв". Повністю знищувати ПВК "Вагнера" не планувалося, а лише суттєво її послабити.

У березні Telegram-канал Генерал СЗР повідомляв, що секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив Путіну, що при поточних темпах від ПВК Вагнера через півтора-два місяці нічого не залишиться. У цьому випадку Пригожин може спробувати захопити владу у деяких регіонах РФ.

"На думку Патрушева, Пригожин може спробувати об'єднати колишніх і залишилися діючих бійців ПВК під надуманим приводом і, користуючись наявними в його розпорядженні ресурсами, організувати, озброїти і направити їх на територію Росії з метою захоплення влади в прикордонних з Україною областях з можливим просуванням вглиб", - писали на каналі.

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