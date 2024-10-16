'На межі можливого': командир розкрив серйозну проблему для ЗСУ на фронті

Навіть у складних умовах українські піхотинці демонструють найвищий рівень героїзму, витривалості та стійкості.

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У війську є великі прогалини з прикриттям піхоти / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

Суттєвою проблемою для українських військових є недостатнє прикриття піхоти по всій лінії фронту. Про це повідомив командир батальйону "Свобода" Петро Кузик в коментарі 24 Каналу.

За його словами, наразі у війську є великі прогалини з прикриттям піхоти від ворожих дронів, особливо на Сіверському напрямку.

"Порівняно з ворогом ми слабо прикриваємо бійців РЕБами, піхота майже не прикрита контрбатарейною боротьбою, – розповідає командир батальйону "Свобода". відео дня

Він пояснює, що коли починається ворожий обстріл, піхота залишається фактично сам на сам. Основна причина проста – немає достатньої кількості гармат для контрбатарейної боротьби та боєкомплекту. Крім того, за словами командира, в артилерії теж спостерігають суттєві дефіцити.

Петро Кузик підкреслює, що саме в таких умовах доводиться кооперуватися з сусідніми підрозділами, ділитися боєприпасами та інформацією.

Командир батальйону "Свобода" наголошує, українські піхотинці показують найвищий рівень героїзму, витривалості та стійкості.

"Ми виконуємо завдання на межі можливого." – додає Петро Кузик.

Хто такий Петро Кузик Петро Миколайович Кузик — український політик, військовослужбовець, підприємець, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня (2023). Доктор філософії за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (2024), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті — останні новини

16 жовтня стало відомо, що українські військові пішли в успішну контратаку в Харківській області. Про це повідомили військові 3-ї ОШБр. Наші захисники змогли не тільки відбити зайняті раніше окупантами позиції, але ще й поповнили обмінний фонд, взявши в полон багато росіян.

Представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак розповідав, що російські окупаційні війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів, ворог продовжує активний наступ на Краматорському напрямку і намагається всіма силами захопити Часів Яр.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ досягли певних успіхів біля Вугледара та Часового Яру. У Курській області росіяни мають просування біля Ольгівки та Крем’яного.

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