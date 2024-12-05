'Це для мене честь': Кулеба поставив крапку у питанні можливого переїзду в США

Колишній очільник МЗС розповів, як відбуватиметься його співпраця з Гарвардом і чи доведеться для цього покидати Україну.

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Кулеба поставив крапку у питанні, чи переїде він до США/ колаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Коротко:

Кулеба відповів, чи переїде з України у США для співпраці з Гарвардом

Він пояснив, як відбуватиметься його співпраця з Гарвардом

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба спростував чутки про те, що він нібито переїде з України до США для того, щоб викладати у ‎Центрі науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардській школі Кеннеді.

Він наголосив, що залишатиметься в Україні й здійснюватиме кілька візитів до США упродовж навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами. Про це Кулеба заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

"Дорогі українці, фейк про те, що я втік до США після відставки, почали розганяти вже у вересні. Сьогодні його розганяють з особливим задоволенням. Я давно прошу вас не читати лише заголовки в медіа і тг-канали, які годують вас лише заголовками", – зазначив Кулеба.

Також він навів цитату з оригінального релізу Гарварду: "Працюючи на посаді нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера, Кулеба залишатиметься в Україні, здійснюючи кілька візитів до Кембриджа, штат Массачусетс, протягом навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарварду".

Кулеба наголосив, що для нього честь приєднатися до спільноти Гарварду, і що це можливість просувати українські інтереси на новому рівні.

"Але немає більшої честі ніж бути корисним своїй країні. І на початку січня я розкажу вам все про те, чим я надалі займатимусь для цього. Але у будь-якому разі я буду й надалі жити в Україні, в Києві. Скоро поїду на Гуцульщину, потім на Полтавщину, потім Черкащину і запишу вам історії звідти. Я нікуди не переїжджаю, просто використовую свої знання, вміння та контакти у світі для нашої з вами країни", – наголосив він.

Дмитро Кулеба/ скрін

Дивіться відеозвернення Кулеби:

Раніше Кулеба заявив, що за Трампа війна в Україні може посилитися – колишній глава МЗС назвав неочікуваний сценарій. Трамп не може дозволити, щоб Україна стала його Афганістаном.

Також раніше Кулеба сказав, що на Україну за Трампа може чекати два сценарії – дипломат зробив прогноз. Трамп ухвалюватиме конкретні рішення, вважає Дмитро Кулеба.

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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