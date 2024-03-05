Є поранені та 200-ті: у ГУР розповіли про долю екіпажу знищеного корабля РФ

За даними ГУР, для евакуації поранених членів екіпажу корабля "Сергей Котов" росіяни залучили понад 10 машин швидкої допомоги.

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В корабель "Сергей Котов" зафіксовано 5 прямих влучань / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В ГУР зазначили, що українські морські дрони вже не вперше атакували корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов", однак цього разу судно знищене вже остаточно. Про це в ефірі "Радіо свобода" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами Збройних сил України провели блискучу операцію, і "Сергей Котов" цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт", - сказав Юсов.

Він заявив, що було дві спроби атакувати корабель: одна у липні, а інша у вересні минулого року.

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За його словами, ворог мав намір розмістити на судні зенітно-ракетні комплекси, і "чим менше таких кораблів, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде розміщено, що дає більше можливостей для українських сил безпеки та оборони".

Крім того, "Сергій Котов" разом з знищеним крейсером "Москва" брали участь у нападі на острів Зміїний.

Українська розвідка збирає інформацію про долю екіпажу корабля. Відомо, що є загиблі та поранені.

Дивіться відео знищення патрульного корабля ЧФ РФ:

Скріншот

"Щодо екіпажу - ситуація з'ясовується, є загиблі та поранені, але є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватися. Нам відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суші були викликані ворогом, тобто евакуаційна операція все-таки проводилася", - зазначив Юсов.

Представник ГУР пояснив, що ця атака не була випадковою, а представляла собою довготривалу операцію.

"Умовно п’ять прямих влучань (дронами — ред.) випадково не трапляються", — сказав він.

У свою чергу в військово-Морських Силах Збройних Сил України відзначили, що у рф цей проект корабля є один з найсучасніших.

"Наразі спущено на воду чотири такі кораблі - "Василь Биков", "Дмитро Рогачев", "Павло Державін" та "Сергій Котов". Поки що з них не зазнавав пошкоджень лише "Дмитро Рогачев"", - йдеться у повідомленні ВМФ України в Телеграмі.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Удари по кораблях Чорноморського флоту

5 березня в Криму було чути вибухи. Російські пропагандисти повідомили про атаки на об'єкти РФ в Керчі та Феодосії, а також про удар по кораблю Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

В прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердили знищення корабля Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

Український журналіст Денис Казанський у своєму Телеграм-каналі вказує, що екіпаж корабля міг складатись із 80 осіб.

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