В Україні сайт Російський окупант розкриє імена понад 120 тисяч загарбників РФ

Окупант РФ / Фото 200rf.com

В Україні запускають сайт російський окупант, де буде зібрана інформація про більшість російських терористичних угруповань, які вторглися в нашу країну.

Відзначається, що актуальне посилання на сайт буде опубліковано в співтоваристві "Солдат, Повернись додому" в Telegram. Домени на цьому каналі будуть змінюватися, сам канал буде залишатися стаціонарним. Посилання на нього буде поширюватися IT-армією, буде запускатися реклама з таргетуванням Росії по всіх соцмережах, пише 24tv.ua.

"Ми закликаємо всіх українців поширювати посилання на телеграм спільноти серед росіян. Можете шукати родичів військових зі списку, писати їм в соцмережі, розкидати різним акаунтів, але робити це без агресії. Наша мета - зупинка війни з боку Росії. Рідні окупантів, які перебувають в Україні, повинні вимагати від Путіна зупинки війни. Тільки так у них буде шанс побачити своїх дітей або братів живими", – зазначили розробники Російського окупанта.

Також активісти підкреслили, що сім'ї російських загарбників, як і самі терористи ЗС РФ, повинні бути впевнені, що з ними все буде добре. За здачу в полон в Україні їх точно не судитимуть. Іноземці готові платити їм гроші за складання зброї. Бійці ЗСУ та територіальної оборони обов'язково надаватимуть усім медичну допомогу, годуватимуть та ставитимуться згідно з усіма міжнародними конвенціями. Тим окупантам, які нікого не вбили і не скоювали військових злочинів, взагалі боятися нічого.

Додамо, що відразу після блокування домену Роскомнадзором запрацює резервний сайт. Розробники передбачили безліч резервних доменів.

Раньше Главред писав, що ЗСУ звільнили від російських окупантів місто Макарів Київської області і закріпилися в ньому.