Енергооб’єкти більше не в пріоритеті: росіяни змінили цілі для обстрілів - розвідка

Представник ГУР підкреслив, що Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему протягом зими.

Скібіцький розповів, як РФ змінює цілі для обстрілів / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська дещо переорієнтують напрямки своїх ударів по Україні. Тепер основною ціллю загарбників є не енергетичні об'єкти, а концентрація військ, логістика та військові об'єкти. Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації", - зазначив Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Представник української розвідки підкреслив, що Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему протягом зими. Тому, на його думку, окупанти планують переорієнтувати напрямки завдання ударів

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"Це завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", - допускає Скібіцький.

Як наголосив представник ГУР, удари по нафтобазах свідчать, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які необхідні Україні для успішного ведення бойових дій. Енергетика також залишиться однією з цілей ворога.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні – ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", - каже Скібіцький.

Він підкреслив, що ГУР аналізує, розвідку яких об’єктів проводить РФ. Серед них, зокрема, є гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу: "Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну".

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти – транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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