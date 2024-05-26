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Комбінований удар ракетами та дронами: у ЗСУ назвали цілі атак РФ по Україні

Олексій Тесля
26 травня 2024, 13:51
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РФ застосовує комплекси С-300 для ударів по прифронтових територіях, каже Ілля Євлаш.
Євлаш, ракета
Ілля Євлаш розповів подробиці ракетного удару РФ / колаж Главред, скріншоти з відео

Країна-агресор РФ у ніч на 26 травня завдала удару по критичній, енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах, розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Власне комбіновані атаки відбуваються за класичною схемою - вони спочатку запускають "Шахеди", пізніше застосовують більш серйозну зброю - відбулися пуски з території Саратовської області їхніх ракет стратегічних бомбардувальників Х-101, Х-555. Потім паралельно вдарили "Кинджалами" з території Тамбовської області", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник ЗС пояснив, що останнім часом для нанесення таких масованих ударів РФ доводиться накопичувати ракети.

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"Останнім часом вони застосовують свої зенітні ракетні комплекси С-300 для того, щоб бити по прифронтових територіях. Ми бачили вчорашній жахливий удар по одному з торгових центрів у Харківській області, внаслідок чого загинули мирні цивільні люди", - додав Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше в Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару. Бійці української системи ППО половину ночі відбивали повітряну атаку з боку Росії. Метою російських ракет був Старокостянтинів, кажуть у Повітряних силах.

Нагадаємо, попередня ракетна атака РФ по Україні була в ніч на 8 травня, після 3 години ночі російські окупанти влаштували масований удар.

Удень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Комбінований удар ракетами та дронами: у ЗСУ назвали цілі атак РФ по Україні
/ Инфографика Главреда

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війна Росії та України ракетний удар ракета Кинджал
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