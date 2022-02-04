Дівчата у Запоріжжі влаштували диско-караоке: сусідам не сподобалися пісні і вони викликали поліцію

Сусіди не схвалили репертуар пісень, які співали дівчата / Адмінкомісія при виконкомі Запорізької облради у Facebook

У місті Запоріжжя дві дівчини, у однієї з яких був день народження, до 4 ранку голосно співали пісні в квартирі багатоповерхового будинку. Сусідам не сподобалися композиції, і вони вирішили викликати поліцію. Дами отримали штраф - по 221 гривні. Максимальний штраф за таке правопорушення міг скласти 255 гривень.

Як повідомляє адміністративна комісія при виконавчому комітеті Запорізької міської ради в Facebook, дві дівчини голосно співали пісні до раннього ранку. У однієї з них був день народження, який вона вирішила провести зі своєю сусідкою.

Втім, репертуар пісень не сподобався сусідам, через що вони вирішили викликати на місце святкування дня народження співробітників правоохоронних органів. У підсумку на дівчат склали адміністративний протокол. Кожну з них оштрафували на 221 гривню. Максимальний штраф за такий проступок – 255 гривень.

"Святкування проходило весело, пісні співали до 4 ранку. Оскільки пісенний репертуар не припав до смаку іншим сусідам, то було викликано поліцію і складено відповідні протоколи. Обидві учасниці святкування отримали штрафи", - підкреслили в Адміністративній комісії, яка розглянула протоколи, складені на порушниць правопорядку.