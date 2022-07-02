"Діти прикинулися мертвими": у Міноборони РФ розповіли маячню про ракетний удар по Одещині

РФ обстріляла Одеську область ракетами і бреше про те, що трапилося / ДСНС України

У Росії путінські пропагандисти заявили, що українські діти в Одеській області насправді не загинули від ракетного удару, а "прикинулися мертвими". При цьому, там стверджують, що в "постановці" нібито брали участь співробітники Міжнародної Організації ЮНІСЕФ. Таку маячню опублікувало пропагандистське видання Комсомольська правда, посилаючись на Міноборони РФ.

У відомстві стверджують, що українська влада нібито приготувала масовку з 30 дітей, "які виступають в ролі загиблих і постраждалих".

Там додали, що в місцях дислокації ЗСУ, за якими РФ погрожує ударами, нібито постійно перебуватимуть мирні люди.

У Міноборони РФ в черговий раз спробували виправдатися і заявили, що російські окупанти не обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури і відносяться до мирного населення "виключно гуманно".

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Ракетні удари по Одеській області

Нагадаємо, пізно вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетний удар по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку. В результаті удара18 людей загинули, серед них дві дитини, 30 людей поранені.

Через удар зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх. З-під завалів вдалося врятувати 7 осіб, серед них три дитини.

В результаті удару по базі відпочинку загинули три людини, одна з яких дитина. Ще одна людина була поранена.

Ракетний удар по Одещині було завдано літаками стратегічної авіації у напрямку Чорного моря.

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