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Що чекає на Україну, якщо США зупинять підтримку: оцінка експерта

Маріна Фурман
3 березня 2025, 14:11
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Коваленко нагадав, що ЗСУ протистояли росіянам, навіть тоді, коли в жовтні 2023 року республіканці блокували допомогу Україні.
Трамп, ВСУ
У росіян все менше наступального потенціалу / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Ключові тези Коваленка:

  • ЗСУ зможуть тримати оборону без допомоги США
  • Загарбникам не можна давати можливість перепочити

Після перепалки українського та американського лідерів у Білому домі, звідусіль лунають гасла про те, що Україна не зможе "вижити" без допомоги США, або ж протримається лише декілька місяців. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко запевнив, що ЗСУ можуть тримати оборону, навіть якщо США не будуть постачати Україні озброєння.

В інтервʼю Главреду він нагадав, що Сили оборони протистояли ворогу, навіть тоді, коли в жовтні 2023 року республіканці в Конгресі США почали блокувати допомогу Україні.

"Це блокування затягнулося на півроку. Тобто півроку ми не отримували допомоги від США. Тоді Росія перебувала на піковому показнику свого наступу, який вона розпочала з Авдіївського напрямку в жовтні 2023 року. Втім, навіть тоді, коли у Росії був зовсім інший потенціал, ми втрималися. Тоді були нескінченні механізовані накати. Росіяни йшли на штурми великими механізованими колонами. Ці колони знищувалися, а за ними йшли ще, ще і ще. А зараз хто йде на штурми? Росіяни йдуть або пішки, або на Жигулях, або на віслюках. Різниця відчутна, чи не так?", - сказав Коваленко.

Він зазначив, що восени 2023 року Україні було складно без допомоги Штатів, але ми вистояли. Проте зараз, коли в росіян все менше наступального потенціалу, Сили оборони все ж зможуть стримувати ворога.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, що Україна здатна обійтися без допомоги США:

Коваленко додав, що загарбникам не можна давати можливість перепочити. Росію треба виснажувати далі.

"Якщо ми ставимо за мету перемогу над Росією, процес виснаження повинен тривати. Бо РФ досі не готова вести адекватні переговори..."Реалії на землі" полягають у тому, що, якщо росіяни продовжать таку інтенсивну війну, то через певний період вони не зможуть не те що наступати, згідно з уставом загальновійськової наступальної операції, який є у російській армії, а навіть тримати оборону. І тоді вони неминуче будуть втрачати території, які захопили", - пояснив експерт.

помощь США, инфографика
Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка: Главред

Допомога від США для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше в The Washington Post писали, що Трамп може припинити військову допомогу Україні. Згідно з припущенням співрозмовника журналістів, у разі ухвалення такого рішення Київ може залишитися без радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет.

Після перепалки між українським та американськими лідерами в Овальному кабінеті речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація Трампа не надаватиме "порожніх чеків на далеку війну". Вона підкреслила, що в США у пріоритеті нібито мирні переговори, а не продовження війни.

Нагадаємо, у Financial Times писали, що Україна зможе протриматися проти країни-агресора Росії ще щонайменше шість місяців навіть без допомоги США.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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війна в Україні Дональд Трамп військова допомога Олександр Коваленко
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