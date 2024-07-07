Годин із світлом стане менше: графіки вимкнення електроенергії на 8 липня

В "Укренерго" наголосили, що збільшення тривалості відключень електроенергії в Україні напряму пов'язане із збільшенням її споживання через спеку.

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В "Укренерго" назвали причину збільшення тривалості відключень / Колаж Главред, фото: УНІАН

Графіки погодинних відключень в Україні в понеділок, 8 липня, будуть діяти протягом всієї доби. Крім того, в певні години обленерго будуть вимикати відразу 4 черги користувачів. Про це повідомила прес-служба "Укренерго".

У періоди з 00:00 до 14:00 будуть застосовані графіки відключень електроенергії для двох черг. Крім того, з 19:00 до 22:00 - без електропостачання залишаться 4 черги користувачів.

"В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно", - наголосили в Укренерго. відео дня

В компанії також додали, що в Україні через спеку активно зростає споживання електроенергії.

Водночас в ДТЕК попередили про відключення світла можуть збільшитись в понеділок, 8 липня.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби", - йдеться у повідомленні.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо про графіки відключень електроенергії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у кожній області України буде один день, коли електроенергію не вимикатимуть, оскільки Укренерго оголосило дати для вимірювання фактичного споживання. Це вимірювання триватиме з 9 по 24 липня і може призвести до змін у графіках відключень.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності швидкого впровадження заходів для підтримки населення та компаній в умовах енергетичного дефіциту. Він також підкреслив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами для збільшення імпорту електроенергії та відновлення енергетичних потужностей.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, перебуваючи в Польщі, заявив, що Братислава робить значні зусилля для підтримки Києва, незважаючи на стриману позицію уряду прем'єра Роберта Фіцо. Він також анонсував збільшення постачання електроенергії із Словаччини до України.

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