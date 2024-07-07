Годин із світлом стане менше: графіки вимкнення електроенергії на 8 липня

Графіки погодинних відключень в Україні в понеділок, 8 липня, будуть діяти протягом всієї доби. Крім того, в певні години обленерго будуть вимикати відразу 4 черги користувачів. Про це повідомила прес-служба "Укренерго".
У періоди з 00:00 до 14:00 будуть застосовані графіки відключень електроенергії для двох черг. Крім того, з 19:00 до 22:00 - без електропостачання залишаться 4 черги користувачів.
"В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно", - наголосили в Укренерго.відео дня
В компанії також додали, що в Україні через спеку активно зростає споживання електроенергії.
Водночас в ДТЕК попередили про відключення світла можуть збільшитись в понеділок, 8 липня.
"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - що відомо про графіки відключень електроенергії
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у кожній області України буде один день, коли електроенергію не вимикатимуть, оскільки Укренерго оголосило дати для вимірювання фактичного споживання. Це вимірювання триватиме з 9 по 24 липня і може призвести до змін у графіках відключень.
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності швидкого впровадження заходів для підтримки населення та компаній в умовах енергетичного дефіциту. Він також підкреслив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами для збільшення імпорту електроенергії та відновлення енергетичних потужностей.
Президент Словаччини Петер Пеллегріні, перебуваючи в Польщі, заявив, що Братислава робить значні зусилля для підтримки Києва, незважаючи на стриману позицію уряду прем'єра Роберта Фіцо. Він також анонсував збільшення постачання електроенергії із Словаччини до України.
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