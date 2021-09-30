Кількість виявлених хворих на COVID-19 за добу підскочила до майже 12 тисяч - свіжі дані МОЗ

З коронавірусом госпіталізовано ще 2,5 тис. українців / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 30 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 757 жителів країни. Зокрема, захворіли 1 054 дитини та 242 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 556 осіб; летальних випадків - 194; одужали - 3 839. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 423 379 осіб;

одужали - 2 255 191 осіб;

летальних випадків - 56 274;

проведено ПЛР-тестів - 12 829 867.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 30 вересня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 29 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 666 жителів країни. Було госпіталізовано 2 855 осіб; летальних випадків - 217; одужали - 3 281.

В Україні понад 98% жертв COVID-19 - це пацієнти у віці старше 60 років, які не були вакциновані. Крім того, 97% госпіталізованих з коронавірусною інфекцією серед цієї вікової групи не пройшли повний курс вакцинації, свідчать дані єдиної системи охорони здоров'я з 26 червня по 26 вересня 2021 року.

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Вчені НАН України заявили, що ситуація з COVID-19 у Чернівецькій області продовжує залишатися найзагрозливішою. У цьому регіоні кількість зайнятих ліжок вже зрівнялася з рівнем піку попередньої хвилі.

Інноваційні ліки проти коронавірусної хвороби, передані раніше з США, ще не дісталися всіх регіонів України. Але в Міністерстві охорони здоров'я стверджують, що розвезуть їх до кінця поточного тижня. Йдеться про 20 тис. флаконів препарату "Бамланівімаб" і 40 тис. флаконів препарату "Етесевімаб". Ці препарати можна призначати пацієнтам з COVID, які не потребують кисню, але відносяться до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби.