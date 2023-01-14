Зруйновано енергоблок: в ДТЕК показали наслідки "прильоту" по ТЕС

Російські окупанти тероризують українців та хочуть залишити їх без світла, води та тепла. У суботу 14 січня вони вдарили ракетами не лише по житловим будинкам, а й по об'єктах енергосистеми. Ворог влучив в одну з ТЕС. Про це повідомляє компанія ДТЕК.
Російська ракета влучила у турбінне відділення одного з енергоблоків станції.
"Зруйнувано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки. Наразі пожежники та працівники станції продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару", - йдеться у повідомленні.
Енергетики зазначили, що ситуація складна, бо руйнування масштабні.
Ракетна атака на Україну 14 грудня
РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.
У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.
Також під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Зараз під завалами знаходяться цивільні. Пізніше стало відомо про майже 60 постраждалих, з них 12 дітей.
Як пише заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цивільні сигналізують рятувальникам ліхтарями, мобільними телефонами і світлою тканиною.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про щонайменше 5 загиблих.
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