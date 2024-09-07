Чи вимикатимуть світло в Україні 8 вересня: відповідь 'Укренерго'

"Укренерго" розповіло, чи обмежуватимуть споживання електроенергії українцям у неділю.

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Чи діятимуть графіки выдключень електроенергії у неділю / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

У неділю, 8 вересня, застосовувати графіки вимкнень електроенергії в Україні не планують. Світло в українців буде весь день. Про це повідомило "Укренерго" та ДТЕК.

"Завтра, 8 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК підтвердили, що у неділю обмеження електроенергії не заплановані, тому вихідний день має пройти без відключень електрики.

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Водночас, щоб уникнути навантаження на мережу, україців закликають економно використовувати електроенергію. У період з 18:00 до 21:00 "Укренерго" радить не вмикати одночасного кілька приладів.

"Користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00", - зазначили у компанії.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, графіки відключень електроенергії в Україні повернули після масованої атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру 26 серпня.

Також вже з наступного тижня по всій Україні буде застосовуватись максимум одна черга відключень електроенергії. Крім того, в деякі дні відключень світла для населення не буде взагалі.

Як повідомляв Главред, Україна має всі шанси пройти зиму без багатогодинних відключень світла, якщо Росія не завдасть нових критичних ударів по енергосистемі. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що експерти, які прогнозують до 20 годин відключень на добу, можуть помилятися.

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