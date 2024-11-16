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"Будуть комбіновані удари": РФ хоче спричинити блекаути в Україні – Зеленський

Альона Вороніна
16 листопада 2024, 11:36
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Російські окупанти накопичують сили і продовжать здійснювати комбіновані удари по Україні. Але наша держава краще готова до зими, ніж у попередні роки війни.
Отключения света, Владимир Зеленский
РФ хоче спричинити блекаути в Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Коротко:

  • РФ продовжуватиме здійснювати комбіновані удари по енергетиці України
  • Російські окупанти хочуть спричинити блекаути в нашій державі
  • Україна готова до зими більше, ніж в усі попередні роки війни

Країна-агресорка Росія накопичує ракети і продовжить здійснювати комбіновані удари по енергетиці України, щоб спричинити у нашій державі блекаути.

Проте цього року Україна готова до зими краще, ніж у попередні роки війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо".

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Він зазначив, що за даними розвідки, РФ продовжуватиме здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво, щоб спричинити блекаути у нашій країні.

"А блекаути – це, беззаперечно, незадоволення людей, суспільства", – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що цього року Україна краще готова до зими, ніж у попередні роки війни.

"Наскільки ми готові (до зими – ред.) – напевно ми сильніше готові, ніж будь-коли під час війни. Нас складно вразити, але припускати, що все буде спокійно, поки війна не закінчилася, не можна", – зазначив президент.

За його словами, зокрема відбулася децентралізація енергетичної мережі і зв'язку.

Також він розповів, що Україна сьогодні має домовленості по ракетах для різних систем ППО, "але цього недостатньо".

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 листопада РФ атакувала Одещину двома ракетами і 29 дронами. Протиповітряна оборона також працювала в Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Після масованого удару по Одесі президент України Володимир Зеленський розповів, як зупинити російський терор. Зеленський відреагував на масовані обстріли військами РФ території різних областей України і наголосив на важливості ударів по території Росії.

Нагадаємо, уламки дрона влучили в багатоповерхівку в Києві під час атаки дронами у ніч на 16 листопада. Під час атаки сили ППО знищили навколо Києва до десятка ворожих безпілотників.

Також у Запорізькій області був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури під час удару РФ в ніч на 16 листопада. Росіяни під ранок атакували Запоріжжя і район "Шахедами". Пошкоджений важливий об’єкт, також вибухова хвиля понівечила торгові приміщення і дорожнє покриття.

Нагадаємо, РФ запустила по Україні 83 дрони, збити вдалося не все – у ПС розповіли деталі. Загарбники вдарили великою кількістю дронів, а також запустили ракету С-300 по одній з областей.

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Що таке блекаут

Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.

Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

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