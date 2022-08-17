Кинув навчання, бо хотів на війну: ЗСУ ліквідували 21-річного окупанта з Бурятії

ЗСУ знищили 21-річного окупанта з Бурятії / Колаж фото Reuters, Радіо Свобода, росЗМІ

Українські захисники знищили російського окупанта з Бурятії. Костянтину Богдану було 21 рік і він вирішив кинути навчання, бо захотів поїхати на війну. Про це повідомляють росЗМІ.

Окупант був родом з селища Олов'яне Забайкальського краю. Він народився 2 лютого 2001 року. Після того, як він закінчив 9 класів школи, вирішив вступити до Байкальського коледжу туризму та сервісу, але так і не довчився.

Костянтин Богдан пішов у залізничні війська. За вбивство українців йому дали "Орден мужності".

Блогер розслідувач Іраклі Комахідзе помітив, що окупант у формі ВДВ. Він припустив, що хлопець був контрактником 11-ї окремої десантно-штурмової бригади з Бурятії. Цю бригаду ЗСУ розбили на Херсонщині.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенко в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

Раніше захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

Інші новини: