Безробітних українців відправлятимуть розбирати завали та будувати захисні споруди - Шмигаль

Безробітних українців залучатимуть до громадських робіт / Главред

В Україні безробітних громадян почнуть залучати до громадських робіт. За це їм платитимуть мінімальну зарплату. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

До розбору завалів чи будівництва захисних споруд залучатимуть тих, хто протягом місяця так і не зміг працевлаштуватися.

"Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи", - сказав Денис Шмигаль.

Усі необхідні роботи визначатиме місцева влада. Держава сплачуватиме мінімальну зарплату кожному залученому громадянину.

"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту", - додав Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше у Європейському Союзі обговорили можливість використати активи російських мільярдерів, які увійшли до списку санкцій, для фінансування відновлення інфраструктури України після війни.

Президент Євроради Шарль Мішель заявив, що говорив з президентом України Володимиром Зеленським про можливість створення Фонду солідарності з Україною.

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