Балістика вдарить на сотні кілометрів: прогноз розвитку ракетної програми ЗСУ

Україна вдосконалює своє ракетне озброєння, підкреслив Костянтин Криволап.

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Україна може розробляти далекобійні ракети / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Україна може вдосконалити комплекси "Сапсан" і "Грім-2"

Україна має виробляти по 50-70 "Нептунів" щомісяця

Авіаційний експерт Костянтин Криволап прокоментував питання перспектив виробництва балістичних ракет в Україні.

"У цій галузі всі надії - на доведення до пуття "Сапсана" або "Грім-2", - наголосив він в ефірі телеканалу FREEДOM.

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Експерт пояснив, що це комплекс, який мав бити на відстань у 500 км.

"Я думаю, що після закриття всіх зобов'язань за договором про обмеження ракет середньої і меншої дальності Україна взагалі вільна в дальностях і ми можемо йти на значно більші. Я не буду здивований, якщо "Південмаш" випустить зі своїх запасів якийсь проєкт на 1,5-2 тис. реальних ефективних балістичних ракет, тому що напрацювання в цьому напрямку є", - не виключив він.

За його словами, Україна також удосконалює своє ракетне озброєння. У другій половині року ми зможемо побачити конкретні результати, які позначатимуться, зокрема, на самому фронті. Приміром, остання версія ракети "Нептун" уже може долати відстань у 400 км і має 350 кг бойової частини.

"До цього було в корабельній версії 300 км і бойова частина всього 150 кг. Тобто це суттєве збільшення. А ще наприкінці 2023 року Камишин заявляв про те, що "Нептун" здатен літати вже на 670 км. Я в цю цифру вірю, вочевидь, зараз допрацьовується дистанція 400 плюс для того, щоб надалі бойова частина була не 350 кг, а трохи меншою, але ракета б могла літати на більшу дальність", - зазначив співрозмовник.

Криволап також додав, що Україна має виробляти по 50-70 "Нептунів" щомісяця. Краще - досягти показника в 100 одиниць.

Раніше Зеленський розповів про те, що Україна розгортає ракетну програму. За його словами, триває робота над ракетною програмою. Йде активна робота над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Нагадаємо, Зеленський раніше анонсував нові рішення щодо зміцнення ППО. Президент України анонсував підготовку "нових рішень" спільно з партнерами для протидії російському терору.

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна працює над створенням власної системи протиповітряної оборони. Також ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримуючим фактором проти застосування ракет "Орешник" Росією.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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