Атакують у трьох регіонах України: прикордонники розповіли про тактику окупантів

Диверсійно-розвідувальні групи агресора Росії ведуть свою діяльність у прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Групи досить професійні й іноді розділялися на ще менші угруповання, щоб оточити українських військових з різних боків. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ДРГ "знають свою справу".
За словами представника ДПСУ, росіяни використовують саме диверсантів, щоб спробувати вивідати положення позицій українських військових.
"І ворог власне і намагається застосовувати саме підготовлених осіб для того, щоб і викривати місця розташування наших захисників і також намагатися завдавати удару саме діями ворожих диверсійних груп... Це може бути п'ять або більше осіб, або навіть групи більше. І іноді вони ділилися під час своїх дій на менші групи для того, щоб оточити наших хлопців з різних боків", - наголосив Андрій Демченко.
Що таке ДРГ?
Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.
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