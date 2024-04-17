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Атакують у трьох регіонах України: прикордонники розповіли про тактику окупантів

Андрій Ганчук
17 квітня 2024, 22:19
Ворог Росія застосовує диверсійно-розвідувальні групи, які діють на досить професійному рівні, сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
ЗСУ, війська РФ
Українські військові ведуть боротьбу з ДРГ РФ на прикордонні - Держприкордонслужба / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ЗСУ (ілюстративні фото)

Диверсійно-розвідувальні групи агресора Росії ведуть свою діяльність у прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Групи досить професійні й іноді розділялися на ще менші угруповання, щоб оточити українських військових з різних боків. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ДРГ "знають свою справу".

За словами представника ДПСУ, росіяни використовують саме диверсантів, щоб спробувати вивідати положення позицій українських військових.

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"І ворог власне і намагається застосовувати саме підготовлених осіб для того, щоб і викривати місця розташування наших захисників і також намагатися завдавати удару саме діями ворожих диверсійних груп... Це може бути п'ять або більше осіб, або навіть групи більше. І іноді вони ділилися під час своїх дій на менші групи для того, щоб оточити наших хлопців з різних боків", - наголосив Андрій Демченко.

Що таке ДРГ?

Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

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