Атакують у трьох регіонах України: прикордонники розповіли про тактику окупантів

Ворог Росія застосовує диверсійно-розвідувальні групи, які діють на досить професійному рівні, сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

https://glavred.net/ukraine/atakuyut-v-treh-regionah-ukrainy-pogranichniki-rasskazali-o-taktike-okkupantov-10558664.html Посилання скопійоване

Українські військові ведуть боротьбу з ДРГ РФ на прикордонні - Держприкордонслужба / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ЗСУ (ілюстративні фото)

Диверсійно-розвідувальні групи агресора Росії ведуть свою діяльність у прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Групи досить професійні й іноді розділялися на ще менші угруповання, щоб оточити українських військових з різних боків. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ДРГ "знають свою справу".

За словами представника ДПСУ, росіяни використовують саме диверсантів, щоб спробувати вивідати положення позицій українських військових.

відео дня

"І ворог власне і намагається застосовувати саме підготовлених осіб для того, щоб і викривати місця розташування наших захисників і також намагатися завдавати удару саме діями ворожих диверсійних груп... Це може бути п'ять або більше осіб, або навіть групи більше. І іноді вони ділилися під час своїх дій на менші групи для того, щоб оточити наших хлопців з різних боків", - наголосив Андрій Демченко.

Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України - головні новини:

Дрони ГУР вдарили по заводу в Татарстані, повідомили українські журналісти з посиланням на свої джерела в спецслужбах. Було уражено авіаційний завод імені Горбунова в Казані. Там окупанти виробляють і ремонтують стратегічні бомбардувальники Ту-22М і Ту-160М, які вони використовують для ударів по Україні.

Війська Путіна намагаються прорвати оборону біля Часового Яру, розповіли в Національній гвардії України. Ворог намагається максимально використати свою перевагу в повітрі й активно застосовує бойову авіацію.

Україна отримає $61 млрд і ATACMS, йдеться в тексті законопроєкту про допомогу від США. Гроші нададуть у кредит, проте з можливістю їх погашення за конфісковані кошти росіян. Також кредит можуть списати.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред