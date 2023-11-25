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200-х вивозили цілий день: нові деталі удару по окупантах в Криму

Юрій Берендій
25 листопада 2023, 10:20
Партизани зазначили, що протягом місяця збирали інформацію про військові об'єкти РФ в тимчасово окупованому Джанкої.
200-х вивозили цілий день: нові деталі удару по окупантах в Криму
Нові деталі удару по окупантах в Криму / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот із відео

Вночі 24 листопада в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. У результаті атаки безпілотниками-камікадзе по Джанкою вдалося ліквідувати частину озброєння та частину особового складу російських сил на території військової частини. Про це повідомили представники партизанського руху "АТЕШ".

"Після вдалого ураження військової частини знищено не тільки РЛС і засоби ППО, а й особовий склад окупантів. Як повідомляє наше джерело з військової частини в Джанкої, увесь автотранспорт, призначений для перевезення загиблих, від ночі і до теперішнього моменту задіяний для евакуації тіл. Окремо зафіксовано пересування 8-10 труповозок із тілами 200-х рано вранці", - йдеться в повідомленні.

Представники партизанського руху також додали, що протягом останніх місяців систематично розміщували інформацію щодо розташування протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій та центрів підготовки мобілізованих Російської Федерації в Джанкої. Усю отриману інформацію від джерел у військах та цивільних мешканців "АТЕШ" передавав безпосередньо українським військовим.

відео дня

"Бавовна" в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, декілька українських ЗМІ та кримських пабліків розповіли про вибухи, що сталися на заході Криму 21 листопада.

Внаслідок атаки морських дронів на кораблі російських окупантів в Криму загинув командир десантного катера проекту 11770 "Серна" - старший мічман Денис Нікітін.

Також, в результаті удару в районі тимчасово окупованого Росією Джанкою була знищена таємна база російського спецназу ГРУ.

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війна в Україні ЗСУ
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