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"Операція почалась о 5 ранку": росіяни перейшли в наступ із технікою - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
25 листопада 2023, 11:18
Росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони України на Бахмутському напрямку. Мета противника полягає у поверненні своїх втрачених позицій.
'Операція почалась о 5 ранку': росіяни перейшли в наступ із технікою - офіцер ЗСУ
Офіцер ЗСУ розкрив деталі нового наступу окупантів / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Росіяни спробували атакувати на Бахмутському напрямку із застосуванням броньованої техніки і піхоти. Сили оборони України відбили цей штурм і нанесли противнику значних втрат. Про це повідомив командир роти ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі "Еспресо".

"Сьогодні, о 5 годині ранку відбувався штурм противника у напрямку оборони нашої бригади з залученням броньованої техніки, зокрема БТР і БМП та піхоти. Як наслідок, ця броньована техніка противника, яка зайшла в зону враження наших протитанкових бригадних засобів, безпілотних, була пошкоджена або знищена. Завдяки вдалій робот і організаціяї роботи командира 92-ої окремої штурмової бригади, розвідки, артилерії, протитанкістів, піхоти, аеророзвідувальної ударної компоненти, була можливість оперативно виявити намір противника і знищити його на підступах", - повідомив він.

Федоренко зауважив, що Бахмут залишається пріоритетним напрямком, де противник зібрав велику кількість артилерії, включаючи причепну та самохідну артилерію, а також системи реактивного вогню, які вражають позиції Сил оборони та використовуються для проведення дистанційного мінування.

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"Якщо говорити про характер дій противника, завдання залишається без змін. Окупанти хочуть повернути втрачені позиції, панівні висоти, плацдарми. Противник на цьому відтинку цілодобово проводить ударно-штурмові дії, намагаючись отримати тактичну перевагу", - додав командир роти ударних БПЛА.

За його словами, на тих ділянках фронту, де ворог не може використовувати бронетехніку через високий ризик її знищення, він спробує наступати за допомогою піхоти. Він додав, що тактична перевага на Бахмутському напрямку знаходиться в Сил оборони України.

Бойові дії в районі Бахмуту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни намагаються відновити свої позиції в районі Бахмута. Ситуація там є динамічною, але наразі залишається під контролем.

Прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що російські війська продовжують контратаки на південному та північному фланзі Бахмута. Однак через порушену логістику та відсутність достатньої кількості вантажного автотранспорту, вони зазнають труднощів і не досягають значних успіхів.

Звільнення населеного пункту Андріївка є складовою частиною контрнаступу Сил оборони України в районі Бахмуту. Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розкрив важливість цієї операції.

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війна в Україні ЗСУ Бахмут
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