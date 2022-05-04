"Агентурна мережа ФСБ": в одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат

В одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат/ УНІАН

У Конотопі міський голова Артем Семеніхін заборонив діяльність УПЦ Московського патріархату на території Конотопської міської громади.

Про це мер повідомив у Telegram. Він зазначив, що йде на такий крок, щоб не допустити розколу громади на релігійному ґрунті, а також зважаючи на антиукраїнську діяльність та відкриту проросійську пропаганду у храмах УПЦ МП.

"Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку моспатріархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ", – написав Семеніхін.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують повністю заборонити діяльність Російської Православної церкви. Відповідний законопроект вже внесли до Верховної Ради. Тепер за нього мають проголосувати народні депутати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Єкатеринбурзькій єпархії Російської Православної церкви закликали захоплювати народи і територій інших країн. Таку скандальну заяву зробила керівник сектору церковноприходських шкіл єпархіального відділу релігійної освіти Ганна Богданова.

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