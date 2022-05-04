УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Агентурна мережа ФСБ": в одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат

4 травня 2022, 19:06

Мер міста наголосив, що немає різниці між ворогом і його агентом.

В одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат/ УНІАН

У Конотопі міський голова Артем Семеніхін заборонив діяльність УПЦ Московського патріархату на території Конотопської міської громади.

Про це мер повідомив у Telegram. Він зазначив, що йде на такий крок, щоб не допустити розколу громади на релігійному ґрунті, а також зважаючи на антиукраїнську діяльність та відкриту проросійську пропаганду у храмах УПЦ МП.

"Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку моспатріархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ", – написав Семеніхін.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують повністю заборонити діяльність Російської Православної церкви. Відповідний законопроект вже внесли до Верховної Ради. Тепер за нього мають проголосувати народні депутати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Єкатеринбурзькій єпархії Російської Православної церкви закликали захоплювати народи і територій інших країн. Таку скандальну заяву зробила керівник сектору церковноприходських шкіл єпархіального відділу релігійної освіти Ганна Богданова.

Читайте також:

viber
війна в Україні УПЦ МП Московський патріархат вторгнення Росії
Реклама
Популярне
Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на КіркоровіПоглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові День везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіакуДень везіння і удачі: який стане найщасливішим в травні для кожного знака зодіаку Допомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуниДопомагають вищі сили: названі 5 знаків улюбленців фортуни 4-місячну дитину всією Україною шукали 8 тижнів - хлопчик знайшовся в підземеллях "Азовсталі"4-місячну дитину всією Україною шукали 8 тижнів - хлопчик знайшовся в підземеллях "Азовсталі" "Мені зараз дуже складно": про що реально нервується Регіна Тодоренко"Мені зараз дуже складно": про що реально нервується Регіна Тодоренко
Підтримайте Главред

Останні новини

19:38

Пунктик Москви: чому Кремль наполегливо намагається загнати Молдову до нью-СРСР

19:26

Окупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиціВідео

19:21

Неймовірне везіння і здійснення бажань: для трьох знаків травень стане найщасливішим місяцем

19:20

Штурм орків під Донецьком і нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратамиВідео

19:07

Битва ЗСУ зі зброєю Заходу з Росією і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війниВідео

Реклама
19:06

"Агентурна мережа ФСБ": в одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат

19:03

Накази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - ДенісоваВідео

18:58

Сергій Стерненко. Лавров допоміг Україні отримувати зброю від ІзраїлюВідеоблоги

18:58

В Австрії попередили: вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років

18:47

Більше танків, мобілізація і ядерна зброя: військовий історик США спрогнозував майбутні ходи ПутінаВідео

18:36

Кузьма б пишався - легендарний хіт Скрябіна переспівали про українські міста-герої війни з РФВідео

18:31

Помста за ліквідацію штабу під Ізюмом: командири РФ женуть орків у "м'ясорубку"Відео

18:24

Росіяни взяли в полон відомого українського бабака-віщуна ТимкуВідео

17:54

Армія України знищила "еліту" військ Росії – Москва вимушено змінює тактику – МіноборониВідео

17:53

"Помер дід і бабуся, у сестри рана на голові" : українців вразив щоденник дитини з МаріуполяВідео

17:48

Зеленського в Раді зустріли стоячи і з оваціями: з'явилося відео дивовижної реакції ПорошенкаВідео

17:43

У Драмтеатрі Маріуполя загинули вдвічі більше людей, ніж думали: журналісти озвучили страшні цифриВідео

17:37

Ігри в ядерний апокаліпсис: чому Росія більш чокнута, ніж СРСРПогляд

17:27

Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"Відео

17:22

У Білорусі готують масові розстріли незгодних: вводять страту за "спробу теракту"Відео

Реклама
17:22

Куди зник Олег Винник: ЗМІ турбуються про зникнення артиста

17:07

Кошовий розповів, про що спілкувався із Зеленським на Банковій і в якому стані президентВідео

17:00

Бійці ЗСУ знищили колону окупантів Росії в районі Ізюму Харківської областіВідео

16:58

Ностальгія за СРСР, ставлення до російськомовних і Дня перемоги: в Україні провели велике опитуванняВідео

16:55

Ворог змінює тактику: В'ятрович назвав головну мету РФ у війні проти УкраїниВідео

16:53

Тодоренко розповіла про викидень: що сталося

16:30

Йде масований ракетний і авіаційний удар: астролог назвав дати і найнебезпечніші регіони УкраїниВідео

16:19

Рашисти прорвалися на Азовсталь: йдуть запеклі бої, із захисниками немає зв'язкуВідео

16:08

Прикмети на 5 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:00

Бійці Ізраїлю та Азов разом воюють в Україні: рупорка пропаганди РФ Захарова вибухнула заявоюВідео

15:52

В Угорщині продовжують підтримувати РФ і зривають план з ембарго на російську нафту - BloombergВідео

15:47

Путін може вдарити ядерною зброєю, та не почне ядерну війну – ексзаступник міністра фінансів РФВідео

15:46

Найсмачніші пишні оладки з хрусткою скоринкою: хитрощі приготування, про які не знають господиніВідео

15:18

Не розуміють, що це і не можуть вимовити: журналісти дізналися, чому в Кремлі відмовилися від "денацифікації"

15:17

Кремль перегнув палицю, або Чому Лавров вирішив самоусунутисяПогляд

14:28

На Київщині знайшли ще 20 убитих агресорами мирних жителів, всього жертв 1235 - Нацполіція

14:23

Коли останній дзвоник у 2022 в Україні: яким буде кінець навчального року в умовах воєнного стану

14:05

Жодного "Мінська" і замороженого конфлікту: Зеленський поставив жорстку умову РосіїВідео

13:39

У Макіївці сталася пожежа на нафтобазі: склад постачав війська РФ, які намагаються захопити ДонбасВідео

13:24

"Треба мати гідність не ганьбити нашу країну": Вітовська-Ванца звернулася до українських біженців

Реклама
13:14

Загальна мобілізація: чому росіяни з України повернуться або без рук-ніг, або в подарунковому пакетіПогляд

13:12

По Варшавській трасі повністю відновлено рух з Києва до Житомира

13:00

Гороскоп на завтра, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни

12:30

У Білорусі заявили про раптову перевірку "сил реагування" і перекинули дивізіон ракетВідео

12:14

1+1 media відновлює спортивні новини на телеканалах 2+2 та ТЕТ

12:10

"Перемогти зло непросто, але ми це зробимо": боєць ЗСУ та бригада розбили три десятки бронетехніки РФ

11:57

Рашистський режисер погрожує критикам війни в Україні: "Все серйозно: концтабори, стерилізація!"

11:52

Українські бійці одним ударом спалили і змішали з землею БМП окупантівВідео

11:47

Не в Росії: ЗМІ дізналися, куди Ані Лорак діла свою дочку

11:42

На це можна дивитися вічно: ЗСУ розірвали на шматки "Бук-М2" і десятки окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти