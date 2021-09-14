"А як вас ще покарати": мати 3-річного Діми, якого викрав батько, розповіла про погрози

Зараз 3-річний Діма з батьком, з ним все гаразд/ Фото: Facebook поліції Київської області

Днями мешканка села Богданівка Броварського району заявила про те, що колишній чоловік викрав її сина і зник на автомобілі Subaru Forester в невідомому напрямку. За словами жінки, він влаштував цілу спецоперацію, щоби забрати трирічного Діму, а її старша дочка, яка була свідком викрадення, досі страждає від панічної атаки.

Мама дитини на ім'я Юлія розповіла ТСН, що ексчоловікові допомагали четверо спільників. Один з них пробрався у двір будинку. Незнайомець схопив хлопчика і передав його іншому чоловікові через паркан. Той заніс Діму в машину. Юлія каже, що дитина голосно кричала і плакала.

За словами жінки, це все відбувалося на очах у сестри Діми — восьмирічної Даші. Жінка стверджує, що викрадачі довели дівчинку до панічної атаки.

Юлія розповіла, що з батьком Діми Євгеном вони розійшлися приблизно рік тому. При цьому пара офіційно розписана не була і жила в цивільному шлюбі. Діма був їхньою спільною дитиною, а старшу дочку Юлії Євген удочерив.

"Даша переживала, що у них з братом різні прізвища та по батькові, тому ми тоді вирішили, що так буде краще", — поділилася жінка.

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Після того, як пара розійшлася, Юлія та Євген перестали спілкуватися, а їхні стосунки погіршилися. Жінка додала, що на аліменти не подавала, але Євген сам виплачував гроші на сина.

При цьому Юлія стверджує, що її ексчоловік неодноразово погрожував, що відбере дитину.

"Цитую: "а як вас с*к ще карати". Пішов до органу опіки, щоби розділити проживання Діми, а коли йому прийшла повістка до суду (тому що після численних нападок я вирішила захистити свою дитину і подати на визначення місця проживання), в день своїх відвідин, організував все як в кращих американських бойовичках. Ця людина вкрала мого сина", - розповіла вона.

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Мати додала, що маленький Діма зараз хворий і дуже прив'язаний до неї.

"Дуже багато рекомендацій щодо психоемоційного стану, йому потрібно максимально уникати стресів! У неділю у мого хлопчика піднялася температура... Але найголовніше, він дуже прив'язаний до мене", - сказала жінка.

Зазначимо, 13 вересня правоохоронці повідомили, що маленький Діма перебуває зі своїм рідним батьком і з ним все гаразд.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, батько може відвідувати дитину в певний час у присутності матері.

Як повідомляв Главред, раніше у Фастові Київської області восьмирічний хлопчик викинув портфель та не повернувся додому після школи. Із собою в нього не було телефону. Батьки звернулися до правоохоронців за п'ять годин. На щастя, правоохоронцям вдалося знайти хлопчика.