16 російських медіасервісів відтепер заборонені в Україні: перелік

У відповідності зі стандартами та вимогами законодавства, 16 сервісів держави-агресорки тепер не можуть транслювати свій контент на території України.

https://glavred.net/ukraine/16-rossiyskih-mediaservisov-otnyne-zapreshcheny-v-ukraine-perechen-10515478.html Посилання скопійоване

Нацрада заблокувала 16 російських медіаресурсів / Колаж: Главред, фото: mediasat.info, rezka.ag, kinokrad.cc

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України розширила перелік заборонених медіаресурсів, які не можуть транслювати свої матеріали в Україні. Після уважного моніторингу та аналізу відповідності законодавству України, було прийнято рішення про внесення 16 російських сервісів до цього переліку. Про це у четвер, 9 листопада, повідомила Нацрада.

Сервіси, які потрапили до переліку:

24ТВ (24TV); відео дня

Амедиатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Kinokrad;

Kinotochka;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрёшка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Яка причина блокування

Нацрада виявила, що ці медіаресурси використовують доменні імена з Росії та мають російську мову інтерфейсу за замовчуванням. Крім того, їхня політика та правила користування ґрунтуються на національному законодавстві РФ.

Під час огляду таких ресурсів було виявлено, що вони спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора та транслюють в Україні програми, в яких беруть участь особи, внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. В загальному переліку медіаресурсів держави-агресора заборонених Нацрадою налічується 22 платформи.

Нагадаємо, у редакцію Главред надійшло повідомлення від Роскомнадзора щодо обмеження доступу до інформаційного ресурсу з Росії. Згідно із повідомленням, інформація, яка розміщена на веб-сайті, порушує законодавство окупантів. Роскомнадзор прийняв рішення заборонити доступ до цього сайту з території Росії на основі вимог, викладених Генеральною прокуратурою РФ.

Також в день Росії, 12 червня, хакери здійснили атаку на центральні російські телеканали. Внаслідок цього глядачам замість звичної російської пропаганди була показана інформація, яка розкривала правду про війну Російської Федерації проти України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.