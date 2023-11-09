УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

16 російських медіасервісів відтепер заборонені в Україні: перелік

Руслана Заклінська
9 листопада 2023, 19:08
У відповідності зі стандартами та вимогами законодавства, 16 сервісів держави-агресорки тепер не можуть транслювати свій контент на території України.
16 російських медіасервісів відтепер заборонені в Україні: перелік
Нацрада заблокувала 16 російських медіаресурсів / Колаж: Главред, фото: mediasat.info, rezka.ag, kinokrad.cc

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України розширила перелік заборонених медіаресурсів, які не можуть транслювати свої матеріали в Україні. Після уважного моніторингу та аналізу відповідності законодавству України, було прийнято рішення про внесення 16 російських сервісів до цього переліку. Про це у четвер, 9 листопада, повідомила Нацрада.

Сервіси, які потрапили до переліку:

  • 24ТВ (24TV);

    відео дня

  • Амедиатека (Amediateka);

  • Baskino;

  • Filmix;

  • HD REZKA;

  • KINOGO;

  • Kinokrad;

  • Kinotochka;

  • KinoZapas;

  • Kion;

  • Viju;

  • ГидОнлайн;

  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

  • Смотрёшка (Smotreshka);

  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Яка причина блокування

Нацрада виявила, що ці медіаресурси використовують доменні імена з Росії та мають російську мову інтерфейсу за замовчуванням. Крім того, їхня політика та правила користування ґрунтуються на національному законодавстві РФ.

Під час огляду таких ресурсів було виявлено, що вони спрямовують розміщену рекламу на аудиторію держави-агресора та транслюють в Україні програми, в яких беруть участь особи, внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. В загальному переліку медіаресурсів держави-агресора заборонених Нацрадою налічується 22 платформи.

Нагадаємо, у редакцію Главред надійшло повідомлення від Роскомнадзора щодо обмеження доступу до інформаційного ресурсу з Росії. Згідно із повідомленням, інформація, яка розміщена на веб-сайті, порушує законодавство окупантів. Роскомнадзор прийняв рішення заборонити доступ до цього сайту з території Росії на основі вимог, викладених Генеральною прокуратурою РФ.

Також в день Росії, 12 червня, хакери здійснили атаку на центральні російські телеканали. Внаслідок цього глядачам замість звичної російської пропаганди була показана інформація, яка розкривала правду про війну Російської Федерації проти України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
цифрового телебачення російське телебачення заборону російської медіа продукції
Реклама

Головне за день

Вріже -4 і огорне туман: в Україну вривається зимова холоднеча

Вріже -4 і огорне туман: в Україну вривається зимова холоднеча

19:29 Синоптик
Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку: стало відомо про плани окупантів

Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку: стало відомо про плани окупантів

18:37 Україна
Жорсткий вибух і великий стовп диму: у Севастополі сталася потужна "бавовна"

Жорсткий вибух і великий стовп диму: у Севастополі сталася потужна "бавовна"

18:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:03

Argentem Creek Partners використовує адміністративний тиск та чорний піар для рейдерського захоплення бізнесу GNT Group - експерт актуально

19:29

Вріже -4 і огорне туман: в Україну вривається зимова холоднеча

19:13

Паризький шик: Олена Зеленська "вигуляла" трендовий лук у столиці моди

19:10

Крихти держбюджету 2024-го, які прийняла РадаПогляд

19:08

16 російських медіасервісів відтепер заборонені в Україні: перелік

Октисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в УкраїніОктисюк: Байден зможе переобратися, якщо завершить війну в Україні
19:02

Вибори в США може виграти "Трамп на мінімалках": чого Україні чекати від Десантіса

18:37

Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку: стало відомо про плани окупантів

18:23

Жорсткий вибух і великий стовп диму: у Севастополі сталася потужна "бавовна"

18:21

У ЗСУ відповіли на чутки про "рух" українських сил на лівому березі Дніпра

Реклама
18:04

Дзеркальна дата 11.11. 2023: трьом знакам зодіаку удача піднесе подарунок

17:59

"Перевага української артилерії є не всюди": у ЗСУ розкрили небезпечні ділянки фронту

17:54

У ГУР налякали окупантів операціями в Криму на кшталт вибуху корабля "Аскольд"

17:54

Які кольори не можна вдягати на Новий рік 2024, щоб не відлякати Дерев'яного Дракона

17:36

У Південній Кореї величезний робот вбив чоловіка

17:32

Звільнять скандалістку Фаріон чи ні: Міносвіти видало свою тверду позицію

17:30

Чи можна різко хрустіти шиєю: реально запаморочливі дані про звичкуВідео

17:20

Єрмак розповів про умови виборів президента України під час війни

17:05

Ви робите велику помилку, використовуючи ці продукти для омлетуВідео

17:01

"Я проклинаю себе": скандальний публіцист шкодує, що відмовив Пугачовій у "чаї"

16:57

Росія перекидає бойову авіацію в Білорусь: літаки на різних аеродромах

Реклама
16:49

Воєнний стан і загальну мобілізацію подовжили: Зеленський підписав закони

16:37

Цей одяг принесе удачу: що можна і не можна робити 10 листопада

16:34

Україна може вступити до ЄС за скороченою процедурою: названо спосіб

16:20

Чому люди бояться клоунів: є кілька причин, які усіх здивують

16:03

Путін "пробалаболив" ім'я Токаєва: той не змовчав і шокував усю делегацію РФВідео

15:50

Україна не отримує перевагу на фронті, час грає на користь РФ - президент Чехії

15:40

Фанатіють від життя в селі: дивіться свіжий випуск шоу "Моя суперродина"

15:40

Зеленський розповів про закінчення війни в Україні та вперше заговорив про втрати ЗСУ

15:29

Берегиня-мати: оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" представив шикарний національний костюм

15:26

Якими будуть пенсії у 2024 році: Рада ухвалила важливий закон для українців

15:12

Зникли безвісти: Ігор Ласточкін потролив Влада Яму та Олега ВинникаВідео

15:06

"Жорсткі переговори": Горбач пояснив, що може стати Україні на заваді до вступу в ЄС

15:05

Росія хоче захопити два міста: кинула у бій авіацію, натомість втратила РЕБ за $200 мільйонів

15:03

Були ліквідовані кілька високопоставлених офіцерів РФ: деталі удару по Скадовську

14:59

На "Міс Всесвіту" організатори знову намагаються "подружити" учасниць від України та Росії

14:57

"1+1 Україна" готує прем’єру святкового проєкту "Різдво. Ти не один"

14:51

Коли Україна вступить у Європейський Союз: озвучено "реальну" дату

14:18

Подруга Кіркорова розповіла, з ким зустрічається співак

14:11

Не змінюється з роками: як зараз виглядає вдова Миколи Мозгового

14:09

Вдарить мороз -5 градусів: в Україну йде погіршення погоди

Реклама
14:08

Аналітик пояснив, що може стати головною перешкодою вступу України в ЄС

13:44

Фальшиво покаялася і знову побігла: в Росії захейтили Лорак

13:41

Верховна Рада ухвалила Бюджет на 2024 рік: чого чекати українцям

13:37

Росія змінила командування на Херсонському напрямку: плани ворога розкриті

13:37

Рада змінила правила отримання спадщини: що змінилося

13:28

Донька Ані Лорак розплакалася у Стамбулі: що сталося

13:13

Євробачення-2024: хто потрапив до лонгліста Національного відборуВідео

13:08

Дівчина показала найшвидший спосіб чищення срібла в домашніх умовахВідео

13:00

Блискуча робота ЗСУ: під Авдіївкою знищили новітній ворожий ЗРК

12:37

У Львові чоловік на всю гучність включив пісні Шатунова і пошкодував про це

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти