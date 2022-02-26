У Києві за добу знищили 60 диверсантів - МВС

Бійці територіальної оборони / Facebook / TerritorialDefenseOfKyiv

Протягом доби в Києві були знищені близько 60 російських диверсантів, повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Як написав він у Facebook, при цьому були затримані кілька десятків пособників окупантів.

"У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку", - зазначив Андрусів.

У столиці опівночі 26 лютого почалися бої. У Мережі з'явилися кадри стрілянини в декількох районах Києва.

На одному з них було видно, як українські захисники б'ються з окупантами.

Стрілецький бій почався прямо в житловому масиві на Троєщині о 00:25. Пізніше з'явилося відео з бойовиками.