У Києві знищено вантажівку з гарматою і тактичним знаком РФ

У момент загоряння у вантажівці прогримів потужний вибух.
В Дніпровському районі Києва знищено вантажівку з розпізнавальним знаком російських агресорів.
Техніка окупантів вибухнула на проспекті Шухевича. Відповідне відео публікують у соцмережах.
Зазначимо, що ворожий вантажний автомобіль перевозив гармату.
При цьому в момент загоряння у вантажівці прогримів потужний вибух.
Це може свідчити про те, що всередині знаходився боєкомплект.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військові РФ захопили два автомобілі Збройних сил України, переодяглися в українську форму і попрямували в центр Києва.
БТР без розпізнавальних знаків поїхали в бік Куренівки по вулиці Новокостянтинівській.
Автор: Олексій Тесля