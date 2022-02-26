У Києві знищено вантажівку з гарматою і тактичним знаком РФ

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В Дніпровському районі Києва знищено вантажівку з розпізнавальним знаком російських агресорів.

Техніка окупантів вибухнула на проспекті Шухевича. Відповідне відео публікують у соцмережах.

Зазначимо, що ворожий вантажний автомобіль перевозив гармату.

При цьому в момент загоряння у вантажівці прогримів потужний вибух.

Це може свідчити про те, що всередині знаходився боєкомплект.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що військові РФ захопили два автомобілі Збройних сил України, переодяглися в українську форму і попрямували в центр Києва.

БТР без розпізнавальних знаків поїхали в бік Куренівки по вулиці Новокостянтинівській.