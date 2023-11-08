100% військового ПДФО на армію: Верховна Рада прийняла резонансний закон

В Україні з місцевих бюджетів вилучатимуть надходження від податків на доходи фізичних осіб.

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Верховна Рада ухвалила гучний закон / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Flickr, 12 механізована бригада

Сьогодні, 8 листопада, Верховна Рада Україна у другому читанні прийняла гучний законопроект №10037. Про це повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Суть законопроекту полягає у вилученні з бюджетів громад податків на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО), отриманих військовими, поліцією та особами іншого рядового складу.

Верховна Рада України у другому читанні прийняла гучний законопроект №10037 / t.me/yzheleznyak

Як відомо, ПДФО в 18% - це основне джерело доходу для місцевих бюджетів, які значно зросли після початку повномасштабного вторгнення. Особливо бюджети збільшилися в тих громадах, де розташовані військові частини.

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У вересні поточного року в Кабінеті міністрів вже звучала пропозиція про вилучення "військового" ПДФО і передачу його до державного бюджету. Тоді, за оцінками уряду, нова схема розподілу бюджету змогла б принести близько 120 мільярдів гривень на виробництво військової техніки та придбання зброї.

Сьогодні при розгляді парламентом, законопроект трохи видозмінили. За словами народного депутата Ярослава Железняка, ціна питання в 2023 і 2024 роках для загального бюджету від законопроекту №10037 складе 214,7 млрд грн на військові потреби.

Планується:

з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року направити "військовий ПДФО" до державного бюджету в пропорції 50% на 50% : 13 мільярдів Держспецзв'язку на дрони, стільки ж в Міноборони на артилерію

з 1 січня 2024 року до кінця воєнного стану спрямувати 45% "військового ПДФО" на дрони, 45% на виготовлення боєприпасів та зброї, 10% - військовим частинам за місцями

Нагадаємо, законопроект №10037 викликав активні дебати в суспільстві і думки розділилися. Військові закликали не голосувати за дане рішення і не віддавати 100% військового ПДФО до держбюджету.

Також в Україні прийняли закон про продовження воєнного стану ще на 90 днів. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, до якого періоду триватиме воєнний стан та мобілізація у 2024 році.

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