Презентація нового iPhone SE 4 - де дивитись і та які характеристики смартфона

Новий iPhone принесе значні оновлення в дизайні, характеристиках та функціях, і найближчим часом буде представлено на офіційній презентації.

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Презентація нового iPhone SE 4 - які характеристики смартфону / Колаж Главред, фото: скріншот із відео YouTube

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Де дивитись презентацію нового Iphone

Які технічні характеристики нового Iphone

Яка ціна iPhone SE 4

Сьогодні, 19 лютого 2025 року відбудеться довгоочікувана презентація iPhone SE 4. Шанувальники Apple з усього світу з нетерпінням чекають на нову модель, яка обіцяє поєднати потужність флагманів із доступнішою ціною, пише The Economic Times.

Дата презентації iPhone SE 4 - де дивитись презентацію Apple

Генеральний директор Apple Тім Кук оголосив про проведення спеціального заходу Apple 19 лютого 2025 року. Подія розпочнеться о 23:30 за київським часом і транслюватиметься в прямому ефірі з Apple Park у Купертіно, Каліфорнія.

відео дня

Подивитися пряму трансляцію презентації iPhone SE 4 можна буде на таких платформах:

Офіційний сайт Apple (apple.com);

Канал Apple на YouTube;

Додаток Apple TV;

Окрім iPhone SE 4, очікується, що на заході також презентують MacBook Air M4.

Технічні характеристики та особливості iPhone SE 4

Очікується, що iPhone SE 4 отримає оновлений дизайн та технічні характеристики, зокрема:

Дизайн: відсутність кнопки "Додому", підтримка Face ID

Фронтальна камера: 12 МП, розміщена у вирізі, схожому на iPhone 14

Дисплей: 6,1-дюймовий OLED, частота оновлення 60 Гц

Процесор: Apple A18 (такий самий, як у iPhone 16)

Пам’ять: 8 ГБ оперативної, 128 ГБ вбудованої (базова версія)

Основна камера: 48 МП, один об’єктив (замість 12 МП у попередній моделі)

Зв’язок: перший власний модем 5G від Apple, заміна Qualcomm

Штучний інтелект: підтримка Apple Intelligence, найдоступніший iPhone з функціями ШІ

iPhone SE 4 ціна

За даними інсайдерів, передзамовлення на iPhone SE 4 можуть стартувати 21 лютого, а офіційні продажі розпочнуться 28 лютого. Дата випуску в Україні поки що невідома, але зазвичай новинки Apple з'являються на нашому ринку через два тижні після світового релізу.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, як відрізнити оригінальний Iphone від підробки. Навіть найвідданіші шанувальники Apple не завжди знають, як перевірити справжність iPhone. Це особливо складно, якщо потрібно зробити це без розпакування коробки, не знаючи ключових нюансів автентифікації пристрою.

Раніше Apple провела масштабну осінню презентацію Glowtime 9 вересня. Під час заходу компанія представила нову лінійку iPhone 16, інноваційні навушники та смарт-годинник. Уже відома дата старту продажів новинок, а також їхня вартість.

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