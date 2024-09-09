Презентація Apple: як виглядають iPhone 16, навушники та годинник - коли і за скільки можна купити

Компанія Apple провела масштабну презентацію, де представила нову серію iPhone 16, інноваційні навушники та смарт-годинник.

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Новий iPhone 16 - Презентація Apple 9 вересня 2024 року / Колаж: Главред, фото: Apple

Компанія Apple влаштувала масштабну осінню презентацію Glowtime у понеділок, 9 вересня. На цій презентації було представлено нову лінійку iPhone 16, інноваційні навушники та смарт-годинник. Уже відома дата виходу в продаж нової техніки та її вартість.

Детальніше можна прочитати в матеріалі Главреда.

Нова лінійка iPhone 16

Apple представила нові iPhone 16 і iPhone 16 Plus, які мають 6,1-дюймовий і 6,7-дюймовий дисплеї відповідно. У них є кнопка управління камерою, за допомогою якої. Також впроваджено інструмент для доступу до Visual Intelligence, функції на базі штучного інтелекту, доступної в iOS 18. Вона може розповісти про будь-який предмет, на який ви наведете камеру.

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Основна камера має 48 мегапікселів, а також 12-мегапіксельний телеоб'єктив і нову ультрашироку камеру з макрорежимом. Моделі працюють на новому чипі А18. Процесор має 6 ядер, а графічний процесор - 5 ядер. iPhone 16 і 16 Plus мають більші акумулятори.

Ці смартфони будуть доступні для попереднього замовлення вже з цього дня, але широко доступні будуть 20 вересня. Їхня ціна стартуватиме з 799 і 899 доларів відповідно.

iPhone 16 Pro and iPhone 16 Pro Max мають вищі та ширші розміри, ніж стандартні моделі iPhone 16 - 6,3 дюйма та 6,9 дюймів відповідно. У цих смартфонах буде використовуватися чип А18 Pro з більшою кількістю ядер. Це допоможе поліпшити продуктивність штучного інтелекту і машинного навчання.

У ці моделі буде включена нова теплова конструкція для боротьби з перегрівом.

Варто зазначити, що стандартні моделі iPhone 16 оновлені до 8 ГБ оперативної пам'яті. Моделі iPhone 16 Pro оснащені модемом Qualcomm Snapdragon X75, який підтримує підключення "5G Advanced". Стандартні моделі iPhone 16 використовують чіп Qualcomm X70, який вже використовувався в моделях iPhone 15.

Моделі iPhone 16 Pro мають поліпшену ширококутну камеру з 48-мегапіксельним сенсором, що дасть змогу поліпшити якість знімків навіть за низької освітленості. Також вона підтримує відеозапис 4K120 кадрів на секунду в повному HDR, який можна використовувати в режимі сповільненої зйомки або звичайного відео.

Моделі iPhone 16 Pro використовують технологію штабельованих акумуляторів, що призведе до збільшення ємності та збільшення терміну служби. iPhone 16 Pro підтримує дротову зарядку потужністю 40 Вт і бездротову зарядку MagSafe потужністю 20 Вт.

iPhone 16 Pro коштує від 999 доларів за 128 ГБ і 1199 доларів за iPhone 16 Pro Max за 256 ГБ. Вони будуть доступні для попереднього замовлення в п'ятницю і стартують 20 вересня.

Новий смарт-годинник Apple

Компанія Apple представила новий смарт-годинник Apple Watch Series 10. Ця серія має найбільший дисплей і найтоншу конструкцію. Корпус має заокруглені кути і ширший формат, що забезпечує більше простору для взаємодії з графікою і текстом на годиннику. Також відомо, що екран став на 40% яскравішим.

Годинник працюватиме на новому S10 SiP, який створений для продуктивності, енергоефективності та інтелекту. Він зможе навіть виявити ознаки апное (зупинки дихання) уві сні, за умови, що ви регулярно носитимете годинник під час сну. Годинник також матиме функцію відстеження дайвінгу.

У новій серії годинників можна буде відтворити аудіо прямо з динаміка Watch. Apple Watch Series 10 буде доступний у новій полірованій чорно-джетовій алюмінієвій обробці та полірованій титановій обробці, що поставляється в сріблястому, золотому і сланцево-сірому кольорі, і він буде широко доступний 20 вересня.

Нові навушники Apple

Компанія представила нові навушники AirPods 4. У них злегка змінилася форма і, як очікується, вона краще пасуватиме більшій кількості форм вух. Усередині розміщений чип H2, який забезпечить поліпшену якість звуку і включить такі функції, як персоналізоване просторове аудіо.

Також з'явиться друга модель AirPods 4, яка включатиме в себе підтримку активного шумозаглушення і режиму прозорості. Коли навушники виявлять, що ви з кимось спілкуєтеся, вони автоматично знизять рівень гучності.

Стандартні AirPods 4 коштують 129 доларів, а AirPods 4 з ANC коштують 179 доларів. Обидва доступні для попереднього замовлення сьогодні і будуть широко доступні 20 вересня.

Компанія розповіла про нові функції для слуху в AirPods Pro. У навушниках другого покоління з'являться функції для запобігання та підвищення обізнаності про втрату слуху. Функція "Захист слуху" допоможе пройти клінічно перевірену перевірку слуху. Також вони матимуть вбудовану функцію слухового апарату.

Apple не випустила нову версію навушників AirPods Max, але представила нові кольори. Також відомо, що вони підтримуватимуть зарядку USB-C. Купити навушники в нових кольорах можна буде за попереднім замовленням за 549 доларів. Широко доступні вони будуть 20 вересня.

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