В Україні сформовано іноземний легіон добровольців: у Зеленського розкрили деталі

Олексій Арестович / УНІАН

В Україні сформовано іноземний легіон добровольців, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він в ході брифінгу, в Україну йде військова допомога з інших країн.

"Сформовано іноземний легіон з добровольців з інших країн, яких дуже багато. Як би два легіони не довелося формувати з тих, хто зараз записується для оборони України. Наш опір стає повномасштабним", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів про ситуацію на українських фронтах. За його словами, противник деморалізований і не робить активних наступальних дій. Сьогодні таких спроб було всього лише дві.

Вірити вкиданням про "падіння" Харкова не можна. ЗСУ та територіальна оборона "тримають" місто. Російська армія пробувала пройти через Бучу, Гостомель та Ірпінь, але потрапила під удар з боку ЗСУ. Українські військові контролюють ситуацію.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.