Зими не буде? Синоптики попередили про аномалію з різким потеплінням до + 18º

До кінця другої декади в Україну зайдуть аномальне потепління і дощі, кажуть синоптики.

/ УНІАН

Погода в Україні найближчим часом здивує різким потеплінням і майже весняними градусами.

За даними Укргідрометцентру, 11 грудня у Карпатському регіоні значні опади, на решті території вночі невеликий, вдень помірний дощ, у північних та центральних областях місцями сильний дощ.

При цьому 12 грудня в західних областях сніг, на дорогах ожеледь, на решті території часом дощ.

Водночас температура вночі від 3° тепла до 2°морозу, вдень 2° -7° тепла, у південній частині та Закарпатті вночі 1-6°тепла, вдень 9° -14°тепла, у Криму до 17°.

Прогноз значного потепління в Україні підтверджує народний синоптик Станіслав Щедрін.

За його словами, до кінця другої декади в Україну зайдуть аномальне потепління і дощі. З 11 по 15 грудня на тлі поліпшення погодних умов в південних і центральних регіонах температура повітря вдень становитиме до +15 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +4 до +10.

На території Криму, як зазначає синоптик, повітря прогріється до рекордної позначки в +18 градусів. В інших регіонах середня температура вдень складе до + 6 градусів.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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