Всю країну накриє мороз: де влупить -14 градусів

Погода в Одесі 15 січня буде однією з найтепліших. Однак там температура повітря підвищиться максимум до +3 градусів.

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Прогноз погоди в Україні 15 січня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 15 січня

Де температура повітря впаде до -14 градусів

Де оголосили ІІІ рівень небезпечності

Погода в Україні 14 січня буде морозною. У двох областях попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Івано-Франківської та Закарпатської областей через хуртовини оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у західних та північних областях буде сніг. На дорогах буде налипання мокрого снігу, через що буде ускладнений рух транспорту. Найнижча температура повітря буде на півдні.

15 січня очікується відлига, але у західних областях буде свіжіше - 0...-3 градуси. Вночі та вранці очікується рвучкий вітер. Надалі в Україні буде поступове підвищення температури повітря.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні 15 січня / фото: ventusky

Погода 15 січня

В Україні 15 січня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують сніг та сніг з дощем у західних та північних областях. У західних, північних та Вінницької областях буде ожеледиця. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Одещині та в Криму до 5° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -7

За даними meteoprog, 15 січня в Україні буде морозно. Найтепліше буде у Кіровоградській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до -3...+2 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні 15 січня / фото: meteoprog

Погода 15 січня у Києві

У Києві 15 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг з дощем, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 15 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарять морози, буде сніг – стало відомо, у яких областях України стрімко похолодає. Похолодання у багатьох областях буде супроводжуватися дощами та мокрим снігом.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україну прийшла весна у січні – стало відомо, як довго триватиме потепління. Мінусова температура буде переважно вночі, вдень – переважно плюсові температури, прогнозує синоптик.

Також повідомлялося про те, що похолодання і мокрий сніг накриють Україну вже 11 січня. Температура повітря різко опуститься у мінуси, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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