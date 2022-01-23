В Україну йдуть тріскучі морози: українцям дали холодний прогноз до кінця січня / колаж УНІАН, pixabay

Погода в Україні до кінця січня буде морозною. В останні дні першого місяця року на українців чекають різкі перепади температур, снігопади і яскраве сонце. При цьому в деякі дні в країні будуть тріскучі морози.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 24 січня Захід України радітиме сонячній погоді зі мінливою хмарністю і морозом. Вночі температура повітря охолоне до -8 °C...-13 °C, а вдень підійметься до -4 °C...-8 °C. Вітер північно-західний, 10-15 м/с.

На Сході очікуються сильні снігопади. Вночі -4 °C...-7 °C, вдень -1 °C...-4 °C. Вітер, як і 23 січня, буде північно-східним 10-15 м/с.

На Півдні теж буде йти сніг цілодобово. Вночі -3 °C...-6 °C, а вдень -1 °C...-4 °C. Переважають північний і північно-західні вітри зі швидкістю 10-15 м/с.

Реклама

На півночі країни очікуються помірні опади вдень, вночі - сухо. Стовпчик термометра вночі покаже -7 °C...-9 °C, а вдень -3 °C...-5 °C. Переважають північний і північно-східний вітри 10-15 м/с.

У центральних областях температура теж буде помірно знижуватися вдень. Вночі синоптики прогнозують -7 °C...-9 °C, вдень -4 °C...-6 °C. Переважають північний і північно-східний вітри зі швидкістю 10-15 м/с.

Погода в Україні на 25 січня

На Заході відбудеться значне похолодання до -18 °C вночі з опадами у вигляді снігу, проте вже вдень стовпчик термометра різко підскочить до позначок -1 °C...-6 °C. Переважно західний і південно-західний вітри 10-15 м/с.

На Сході тримається стабільний температурний режим: вночі -4 °C...-8 °C, вдень -2 °C...-4 °C. Невеликий сніг буде йти протягом доби. Переважно південний і південно-західний вітри 10-15 м/с.

На півдні України погода, як завжди, тепліша. Вночі повітря охолоне до -4 °C...-6 °C, а вдень повернеться до комфортних позначок -1 °C..-4 °C. Протягом доби - помірний сніг. Вітер північно-західний, 10-15 м/с.

На Півночі спостерігається мінлива хмарність. Вночі стовпчик термометра покаже -10 °C...-12 °C, а вдень підніметься до -6 °C...-8 °C. Вітер північно-західний, 10-15 м/с.

У центральній частині України мінлива хмарність, місцями опади. Вночі -9 °C...-12 °C, а вдень -6°C...-8 ° C. Переважає західний і південно-західний вітри 10-15 м/с.

Погода в Україні на 26 січня

Західні області України затягне хмарами, місцями піде мокрий сніг, але температура повітря порівняно з 25 січня значно прогріється. Вночі -1°C...-4°C, вдень -1°C...-3°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На Сході теж буде хмарна погода без істотних опадів. Вночі повітря охолоне до -8°C...-11°C, а вдень прогріється до -2°C...-5°C. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Південна частина України теж залишиться без сонця - хмарна погода і невеликі опади прогнозують на Півдні. Вночі -4°C...-7°C, вдень -1°C...-3°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На Півночі буде хмарно, і вдень йтиме сніг. Вночі -12°C...-14°C, вдень -2°C...-6°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У центральних областях погода буде трохи теплішою, ніж у північних регіонах, проте температура повітря знижуватиметься майже всю ніч і день. Вночі -8°C...-10°C, вдень -2°C...-5°C. Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м / с.

Погода в Україні на 27 січня

На Заході України вночі буде -5 °C...-9 °C, а вдень йтиме дощ при температурі -1 °C...1 °C. Переважає північно-західний вітер 5-10 м / с.

Схід України затягне хмарами, а вночі йтиме сніг при температурі -8°C...-11°C. Вдень повітря прогріється до -4°C...-7°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Південь України теж не побачить в цей день сонця - буде хмарна погода без істотних опадів. Вночі -4°C...-7°C, вдень -1°C...-3°C. Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м / с.

На півночі теж хмарно, без опадів. Вночі стовпчик термометра опуститься до -12 ° C...-14°C, вдень -6°C...-8°C. Вітер переважатиме північно-західний, 5-10 м / с.

У центральних областях хмарна погода без опадів. Вночі термометр покаже -8°C...-10°C, вдень -4°C...-7°C. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси теплішою, ніж зазвичай, а в лютому взагалі може прийти весна.

Читайте також: