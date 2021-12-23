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У РФ масово вербують найманців для "звільнення Новоросії": ЗМІ розкрили деталі

23 грудня 2021, 11:56

Російським найманцям надходять пропозиції поїхати в "оплачуване відрядження в Україну".

російські найманці
Російських найманців вербують на Донбас / Фото cartamz.com

У Росії набирають велику групу найманців з бойовим досвідом. Рекрутерів можуть перекинути на "новий проект" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як пише Медуза, подібне масове вербування спостерігалася тільки в 2014-2015 роках, коли на Донбас вирушило велике угруповання приватної військової компанії Вагнера.

Російським найманцям надходять пропозиції поїхати в "оплачуване відрядження в Україну".

При цьому найманцям обіцяють зарплату (близько 240 тисяч рублів на місяць — приблизно 88 тисяч гривень). Місце тренувань майбутнього загону-навчальний центр в хуторі веселий під Ростовом-на-Дону. Саме там сім років тому вагнерівці проходили підготовку перед перекиданням на Донбас.

"Я конкретне питання поставив: мене турбує трошки розташування твого навчального центру; який напрямок? Він каже: Ну, туди, - переказує найманець розмову, в якій вперше була згадана Україна. - Я йому: ні, все. На цьому закінчуємо. Я туди не піду""

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За твердженням джерел, одні вербувальники в Москві намагаються зібрати близько 120 осіб з бойовим досвідом, готових відправитися на три місяці в Донецьк. Набір організували вихідці з Росгвардии. "Але коли пропонують контракти, тихо-тихо кажуть, що, мовляв, поїдете від Міноборони", — сказало виданню джерело з системи МВС РФ.

Кандидатів збентежили і реальні цілі "відрядження в Україну". "Сказали: йти звільняти Новоросію, - згадує один їх екс-найманців. - Я на це посміхнувся і такий: ти ******* [при своєму розумі]? Тоді він (вербувальник — ред.) сказав: нам доведуть в момент Ікс, які завдання".

Інші джерела Медузи сумніваються, що воєнспеци потрібні на Донбасі для бойових операцій. Деякі кажуть, що загін охоронятиме промислові об'єкти Донбасу під час можливого загострення, зокрема вугільні шахти.

Ще один екс-найманець вважає те, що відбувається "набором резервістів", викликаним кадровим голодом в окупаційних корпусах.

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Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили про те, що на Донбас нібито прибули близько 120 представників американських ЧВК, які нібито тренують український спецназ.

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