В ООН попередили про зміну клімату на Землі і рекордну температуру

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Аномальна спека, під час яких температура піднімається до рекордних значень, будуть спостерігатися все частіше і будуть більш інтенсивними в найближчі десятиліття.

"Негативні кліматичні тенденції збережуться як мінімум до 2060 року. Хвилі спеки стануть частішими через зміни клімату", - заявив глава Всесвітньої Метеорологічної Організації (ВМО) Петтері Таалас, повідомляє Bloomberg.

Таалас порівняв поточну кліматичну ситуацію зі спортсменом, який покращує свої показники за рахунок прийому заборонених препаратів.

"Ми накачували нашу атмосферу допінгом, викидаючи все більше вуглекислого газу", - заявив глава ВМО.

У ВМО, а також Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили про те, що очікують збільшення навантаження на систему охорони здоров'я, пов'язану з нинішньою спекою в Європі. У вівторок, 20 липня, в Британії температура вперше досягла 40 градусів Цельсія.

Погодна аномалія

У минулому році на Сицилії (Італія) була зафіксована рекордна для Європи температура в 48,8 градуса Цельсія. У 2021 році були також встановлені температурні рекорди в Іспанії, Туреччині та Канаді. У ВМО очікують, що найближчим часом температура може побити нові рекорди.

Таалас підкреслив, що більш часті хвилі спеки повинні стати "тривожним дзвінком" для урядів і виборців. За словами представників ООН, політика повинна заохочувати пом'якшення наслідків зміни клімату, що допоможе містам краще адаптуватися до більш високих температур, скоротити використання викопного палива і споживати менше м'яса.

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