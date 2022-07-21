Україну чекає температурний "армагеддон": синоптик попередила про прийдешнє пекло

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у більшості областей переважатиме комфортна, але температурний "армагеддон" варто очікувати.

Синоптики повідомляють, що в деяких областях буде дика спека.

У більшості регіонів 22 липня температура повітря коливатиметься в межах + 24 + 29 градусів. Прохолодніше буде на північному сході України: від +19 до +23 градусів. У той же час в західних областях і в Одеській області +26+32 градуси.

На Закарпатті набагато спекотніше - температура сягатиме + 35 градусів. Дощі з грозами прогнозуються в Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях та місцями Донецькій області. На інших територіях очікується суха погода.

У Києві п'ятниця буде тепла і комфортна, адже протягом дня стовпчик термометра буде показувати +26 +28 градусів. На небі сяятиме сонце без натяку на дощ.

Погода на вихідні

"Вихідні в Україні в цілому будуть гарячими, трохи свіжі - на північному сході, також спека трохи осяде в неділю в західних областях. Періодичні дощі потрібно ловити - то на сході, то на заході, з докорами на довколишні області", - попередила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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