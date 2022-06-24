Як на сковорідці розжарити до +37º: українці дізналися дату нового пекла

Суттєве підвищення температурних показників очікується вже наступного тижня.
Найближчими днями в Україні прогнозується суттєве підвищення температури повітря у денний час.
Про це свідчать показники погодного радара Ventusky. Ресурс дає прогноз погоди на майбутні кілька тижнів.
Звернемо увагу, що суттєве підвищення температурних показників очікується вже наступного тижня.
Згідно з прогнозом, різкого підвищення температури вище +35 градусів варто очікувати в кінці першого місяця червня.
За даними ресурсу, в західних регіонах України, в середу, 29 червня, температура повітря може піднятися до +37 градусів.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.
За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.
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