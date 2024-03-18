Україну накриють сніг і морози: синоптик назвала дату

У низці областей буде дощ з мокрим снігом і температура повітря опуститься до -4 градусів.

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Погода в Україні – багато областей накриють сніг і морози/ unsplash.com

Погода в Україні у вівторок, 19 березня, буде загалом вологою. У багатьох областях будуть дощі, а на заході, а також подекуди в центрі та на півночі місцями з мокрим снігом.

Найближчої ночі температура повітря подекуди опускатиметься до -4 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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Вона зазначила, що денна температура повітря буде найнижчою у західних областях.

"Температура повітря найближчої ночі від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень у більшості областей очікується +4…+7 градусів, на сході та півдні (окрім Одещини) +8…+14 градусів, у західних областях буде найхолодніше, +2…+5 градусів", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 19 березня/ meteoprog

Коли в Україні потепліє

За словами Діденко, така холодна погода, яку ми будемо спостерігати 19 березня, протримається не довго. Уже 21-22 очікується потепління.

"Потепління передбачається 21-22 березня, якраз напередодні Всесвітнього дня метеоролога", – зазначила вона.

Погода в Україні 21 березня/ meteoprog

Погода у Києві 19 березня

У столиці України у вівторок, 19 березня, буде прохолодно. Вночі буде мокрий сніг, але вдень від послабиться і потім зовсім припиниться.

"У Києві найближчої ночі мокрий сніг, завтра вдень послаблення та припинення опадів. Температура повітря вночі 0…+2 градуси, вдень близько +5 градусів", – розповіла синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що сніг і дощ накриють Україну – синоптик сказав, де чекати негоди. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень – з 18 по 24 березня. Практично кожного дня упродовж тижня в Україні будуть йти дощі, а в деяких областях – ще й мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що майже всю країну засипатиме снігом – синоптик назвала дату потепління. В Україну прийшло сильне похолодання. В багатьох областях синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом.

Нагадаємо, синоптики "Укргідрометцентру" розповіли, що в Україну йде довгоочікуване потепління. У південних і південно-західних областях України пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

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