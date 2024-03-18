Україну накриють сніг і морози: синоптик назвала дату

Погода в Україні у вівторок, 19 березня, буде загалом вологою. У багатьох областях будуть дощі, а на заході, а також подекуди в центрі та на півночі місцями з мокрим снігом.
Найближчої ночі температура повітря подекуди опускатиметься до -4 градусів. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
Вона зазначила, що денна температура повітря буде найнижчою у західних областях.
"Температура повітря найближчої ночі від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень у більшості областей очікується +4…+7 градусів, на сході та півдні (окрім Одещини) +8…+14 градусів, у західних областях буде найхолодніше, +2…+5 градусів", – зазначила синоптик.
Коли в Україні потепліє
За словами Діденко, така холодна погода, яку ми будемо спостерігати 19 березня, протримається не довго. Уже 21-22 очікується потепління.
"Потепління передбачається 21-22 березня, якраз напередодні Всесвітнього дня метеоролога", – зазначила вона.
Погода у Києві 19 березня
У столиці України у вівторок, 19 березня, буде прохолодно. Вночі буде мокрий сніг, але вдень від послабиться і потім зовсім припиниться.
"У Києві найближчої ночі мокрий сніг, завтра вдень послаблення та припинення опадів. Температура повітря вночі 0…+2 градуси, вдень близько +5 градусів", – розповіла синоптик.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що сніг і дощ накриють Україну – синоптик сказав, де чекати негоди. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень – з 18 по 24 березня. Практично кожного дня упродовж тижня в Україні будуть йти дощі, а в деяких областях – ще й мокрий сніг.
Також раніше повідомлялося, що майже всю країну засипатиме снігом – синоптик назвала дату потепління. В Україну прийшло сильне похолодання. В багатьох областях синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом.
Нагадаємо, синоптики "Укргідрометцентру" розповіли, що в Україну йде довгоочікуване потепління. У південних і південно-західних областях України пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.
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