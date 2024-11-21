Київ засипало снігом: синоптики розповіли, чого чекати від погоди сьогодні

В Укргідрометцентрі оголосили на 21 листопада перший рівень небезпеки (жовтий).

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У Києві випав сніг / Фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні сьогодні

У яких регіонах оголошено перший рівень небезпеки

У ніч на четвер, 21 листопада, у Києві випав мокрий сніг. Комунальні служби столиці вже почали обробку доріг для запобігання ожеледиці.

У Київській міській адміністрації повідомили, що спецтехніка комунальної корпорації "Київавтодор" уже виконує превентивну обробку дорожнього покриття рідкими хлоридами.

відео дня

Водіїв закликали бути максимально обачними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними і носити флікери в темний час доби.

Погода в Києві сьогодні

За даними сайту sinoptic, упродовж усього дня в Києві збережеться хмарна погода. Нічний дрібний дощ зі снігом вранці посилився. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.

Погода в Україні 21 листопада

Тим часом в Укргідрометцентрі оголосили на сьогодні перший рівень небезпеки (жовтий).

У західних, більшості північних та Вінницькій областях синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Згідно з прогнозом, 21 листопада в Україні, крім західних і більшості північних областей, очікуються пориви вітру 17-22 м/с.

В Україні оголошено перший рівень небезпеки / Фото: facebook.com/UkrHMC

У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі сильний дощ та мокрий сніг. У Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень сильний дощ.

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на зиму в Україні

Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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