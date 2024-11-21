Київ засипало снігом: синоптики розповіли, чого чекати від погоди сьогодні

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні сьогодні
- У яких регіонах оголошено перший рівень небезпеки
У ніч на четвер, 21 листопада, у Києві випав мокрий сніг. Комунальні служби столиці вже почали обробку доріг для запобігання ожеледиці.
У Київській міській адміністрації повідомили, що спецтехніка комунальної корпорації "Київавтодор" уже виконує превентивну обробку дорожнього покриття рідкими хлоридами.
Водіїв закликали бути максимально обачними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними і носити флікери в темний час доби.
Погода в Києві сьогодні
За даними сайту sinoptic, упродовж усього дня в Києві збережеться хмарна погода. Нічний дрібний дощ зі снігом вранці посилився. У другій половині дня він почне стихати і ближче до вечора закінчиться.
Погода в Україні 21 листопада
Тим часом в Укргідрометцентрі оголосили на сьогодні перший рівень небезпеки (жовтий).
У західних, більшості північних та Вінницькій областях синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Згідно з прогнозом, 21 листопада в Україні, крім західних і більшості північних областей, очікуються пориви вітру 17-22 м/с.
У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі сильний дощ та мокрий сніг. У Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень сильний дощ.
"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на зиму в Україні
Як повідомляв Главред, погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.
Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
Вам також може бути цікаво:
- Не зіпсуються і не замерзнуть: де і як правильно зберігати літні шини взимку
- Якою буде зима 2025 року в Україні: кліматологиня Засядько дала прогноз
- Зима озолотить представників трьох знаків Зодіаку: хто казково розбагатіє
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред